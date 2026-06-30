Με ευρεία ατζέντα που καλύπτει ζητήματα οικονομίας, δημόσιας διοίκησης, κοινωνικής πολιτικής, αγροτικής ανάπτυξης και θεσμικών παρεμβάσεων, συνεδριάζει στις 11:00, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μια συνεδρίαση η οποία σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2026 και αναμένεται να επικεντρωθεί τόσο στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου όσο και στον σχεδιασμό των προτεραιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς. Στον προγραμματισμό, εκτός από σημαντικές μεταρρυθμίσεις, αναμένεται να χαραχθεί και ένας πρώτος οδικός χάρτης προς τη ΔΕΘ για όλο το κυβερνητικό σχήμα, με τον πρωθυπουργό να ζητεί από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να μη χαθεί ούτε μια ημέρα μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες. Άλλωστε, αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνει συχνά, θέλοντας να μην παρατηρηθούν αρρυθμίες.

Αυτό που αναμένεται να τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι, μέσα από την υλοποίηση των δεσμεύσεων και μεταρρυθμίσεων, χτίζεται ένα απόθεμα αξιοπιστίας, βασισμένο στο «τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε».

Στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστούν σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, την ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος, την προστασία της ίσης μεταχείρισης και την εύρυθμη λειτουργία κρίσιμων θεσμών του κράτους.

Τον συνολικό απολογισμό της κυβερνητικής δράσης για το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς και τον προγραμματισμό των επόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων, θα παρουσιάσουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Η εισήγηση αναμένεται να αποτυπώσει την πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων και να προσδιορίσει τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα ενημερώσει το υπουργικό συμβούλιο για την πρόοδο των έργων και των μεταρρυθμίσεων που χρηματοδοτούνται μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού, καθώς και για τα επόμενα ορόσημα που καλείται να επιτύχει η χώρα.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η παρουσίαση για τις αγροτικές πληρωμές, τις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις του Ιουνίου 2026. Ο Κωστής Χατζηδάκης, από κοινού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, θα παρουσιάσουν τον απολογισμό των καταβολών προς τους παραγωγούς, αλλά και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Σημαντική θέση στην ατζέντα καταλαμβάνουν και οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και η Υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των στελεχών του δημόσιου τομέα.

Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και η Υφυπουργός Άννα Ευθυμίου θα εισηγηθούν το νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Η νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων και στη δημιουργία κινήτρων για την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος.

Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και η Υφυπουργός Έλενα Ράπτη θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης, καθώς και την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1499 και 2024/1500 στο εθνικό δίκαιο.

Οι δύο σημαντικές θεσμικές εισηγήσεις της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με δύο σημαντικές θεσμικές εισηγήσεις. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα εισηγηθεί την επιλογή του νέου Προέδρου και του νέου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα παρουσιάσει την εισήγησή του για την επιλογή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θεσμικές αποφάσεις της κυβέρνησης. Η διαδικασία αφορά την πλήρωση των δύο κορυφαίων θέσεων της ανώτατης ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης της χώρας, καθώς ολοκληρώνεται η θητεία της σημερινής ηγεσίας λόγω συνταξιοδότησης.

Η επιλογή πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακρόασης των υποψηφίων από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η οποία διατυπώνει γνώμη προς την κυβέρνηση. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το υπουργικό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ ακολουθεί η έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

Η τοποθέτηση της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι αποφάσεις της επηρεάζουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και τη διαμόρφωση της νομολογίας σε κρίσιμες υποθέσεις.