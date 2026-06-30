«Γιατί δεν μας αναφέρει αναλυτικά τι διαψεύδει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ, σε συνέχεια της απάντησης των κυβερνητικών πηγών στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή το ρεπορτάζ του Mega περί επικείμενης ευνοϊκής μεταχείρισης του ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, μέσω τροποολογίας.

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην απάντηση που εξέδωσε για τις κυβερνητικές πηγές:

«Στις 6 το απόγευμα η καλοκουρδισμένη επικοινωνιακή μηχανή του Μαξίμου απάντησε για ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στη 1 το μεσημέρι, ότι το είχε διαψεύσει …πριν μεταδοθεί.

Γιατί δεν μας αναφέρει αναλυτικά τι διαψεύδει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος;

Διαψεύδει την ‘έτοιμη’ τροπολογία;

Διαψεύδει τις αντιδράσεις των υπουργών στη μεθόδευση;».

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