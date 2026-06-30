«Αν κάποιος κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής, μετά από κάθε δημοσκόπηση, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.

«Σήμερα έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν ανακοίνωση πάνω σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο για ένα θέμα που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

«Πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, αναφέρουν ότι η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία, μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, που εμπορεύτηκε το predator.



Μάλιστα σε αυτόν τον κεντρικό σχεδιασμό –κατά τις ίδιες πληροφορίες- αντιτίθενται ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.



Η τακτική της αφωνίας δεν προσφέρεται για να ξεπεράσει τη στενωπό η κυβέρνηση και αυτή τη φορά.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να πάρει δημόσια θέση:



Αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό;



Η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ύστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθ’ υπόδειξη καταδικασμένων;»