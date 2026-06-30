Τραγική τροπή παίρνει η μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, στον δήμο Ωραιοκάστρου, καθώς εντοπίστηκε σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων μέσα σε καμένη δασική έκταση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, η σορός εντοπίστηκε εντός της καμένης έκτασης στην περιοχή του Δερβενίου, όπου από το μεσημέρι της Τρίτης μαίνεται πυρκαγιά.

Στο σημείο βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διενεργούν έρευνα για την ταυτοποίηση της σορού και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτομο βρέθηκε στην περιοχή.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή τις ακριβείς συνθήκες θανάτου.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης, περίπου στις 14:30, σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε σε γεωργική έκταση με καλάμια και σιτηρά, ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων εξαπλώθηκε γρήγορα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς αλλάζουν την κατεύθυνση του μετώπου και ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

112 για εκκένωση της Λητής

Λίγο πριν από τις 17:00, εστάλη μήνυμα από το 112 για την εκκένωση του οικισμού της Λητής.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο της φωτιάς, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η εκκένωση της Λητής αποφασίστηκε καθώς η φωτιά κινείται σε δύσκολες συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και πυκνή χαμηλή βλάστηση.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και επιχειρούν από ξηράς και αέρος.

Στο σημείο επιχειρούν 57 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, που επιχειρούν περιοδικά πάνω από το μέτωπο.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Έρευνα για τη σορό

Μετά τον εντοπισμό της σορού, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα στο σημείο.

Το πρώτο ζητούμενο είναι η ταυτοποίηση του ατόμου και η διαπίστωση των συνθηκών θανάτου.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν η παρουσία του στην περιοχή συνδέεται με την εξέλιξη της πυρκαγιάς ή αν προϋπήρχαν άλλες συνθήκες που πρέπει να διερευνηθούν.

Οι αρχές αναμένεται να συλλέξουν στοιχεία από την καμένη έκταση, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστούν και τυχόν μαρτυρίες από κατοίκους ή άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή πριν και κατά τη διάρκεια της φωτιάς.

Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει στην περιοχή του Δερβενίου.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν νέα εξάπλωση προς κατοικημένες περιοχές.

Η προτεραιότητα των Αρχών παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφαλής απομάκρυνση των κατοίκων όπου απαιτείται και ο περιορισμός της πυρκαγιάς πριν πέσει το σκοτάδι, οπότε οι εναέριες επιχειρήσεις γίνονται δυσκολότερες.

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής καλούνται να παραμένουν σε επιφυλακή, να μην πλησιάζουν το μέτωπο της φωτιάς και να ακολουθούν αποκλειστικά τις οδηγίες της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.