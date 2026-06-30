Τραγική εξέλιξη είχε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Δερβένι, καθώς ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καμένη έκταση.

Σε μία ακόμα ανησυχητική εξέλιξη, σήμανε συναγερμός για ένα 12χρονο παιδί που αγνοείται, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΙ. Αρχικά μαρτυρίες εθελοντών είχαν αναπτερώσει το ηθικό ότι το παιδί είχε βρεθεί, όμως κάτι τέτοιο προς ώρας διαψεύστηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 12χρονος είναι το παιδί του άνδρα που βρέθηκε νεκρός νωρίτερα και της 40χρονης που νοσηλεύεται με εγκαύματα.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, αρχικά για να βρίσκονται σε ετοιμότητα και στη συνέχεια για την εκκένωση του οικισμού της Λητής.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:30 και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Οι φλόγες κινήθηκαν σε χαμηλή βλάστηση, καλάμια και γεωργικές εκτάσεις, ενώ σε ορισμένα σημεία πλησίασαν επικίνδυνα κατοικημένες περιοχές.

Σορός σε καμένη έκταση

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, σορός εντοπίστηκε εντός καμένης δασικής έκτασης στην περιοχή του Δερβενίου.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεκρός είναι ένας άνδρας 66 ετών. Εντοπίστηκε νεκρός στον περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού του.

Γυναίκα εγκαυματίας στο Ιπποκράτειο

Νωρίτερα, μία γυναίκα περίπου 40 ετών, που όπως ταυτοποιήθηκε είναι η γυναίκα του 66χρονου νεκρού, μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η γυναίκα φέρει εγκαύματα στα χέρια, στους μηρούς και στο πρόσωπο, ωστόσο είναι αιμοδυναμικά σταθερή.

Η μεταφορά της στο νοσοκομείο έγινε ενώ η φωτιά βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο.

«Βροχή» μηνυμάτων από το 112

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς προκάλεσε συνεχή ενεργοποίηση του μηχανισμού έκτακτης ανάγκης.

Στις 15:40 εστάλη το πρώτο μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονταν κοντά στη φωτιά καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο αργότερα, εστάλη νέο μήνυμα στους κατοίκους της Λητής, με οδηγία εκκένωσης του οικισμού.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τη Λητή και να κατευθυνθούν προς το γήπεδο της Λητής, για την ασφάλειά τους.

Η αποστολή διαδοχικών μηνυμάτων δείχνει πόσο γρήγορα άλλαζε η εικόνα στο μέτωπο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλευαν τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.

Καλύτερη εικόνα μετά τις 18:00, αλλά η μάχη συνεχίζεται

Μετά τις 18:00, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίστηκε κάπως καλύτερη, χωρίς όμως να έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Οι πυροσβέστες συνέχισαν να επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες, με βασικό στόχο να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις.

Οι άνεμοι παραμένουν ο μεγάλος αντίπαλος των δυνάμεων κατάσβεσης, καθώς μπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνση της φωτιάς μέσα σε λίγα λεπτά.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν 57 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και εθελοντές.

Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στα σημεία όπου η φωτιά παραμένει ενεργή.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και των ΟΤΑ.

Κάηκε αναψυκτήριο, σύμφωνα με κατοίκους

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι από τη φωτιά κάηκε ένα αναψυκτήριο, λίγο πριν το μέτωπο αλλάξει φορά και κινηθεί προς το δάσος.

Οι ίδιες μαρτυρίες περιγράφουν στιγμές αγωνίας, καθώς οι φλόγες κινήθηκαν γρήγορα σε εκτάσεις με ξερή βλάστηση, ενώ οι καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Οι Αρχές εξετάζουν την πλήρη εικόνα των ζημιών, ενώ η προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των κατοίκων και ο έλεγχος της πυρκαγιάς.

Η Λητή σε επιφυλακή

Η εκκένωση της Λητής πραγματοποιήθηκε προληπτικά, λόγω της πορείας της φωτιάς και της έντασης των ανέμων.

Οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν αποκλειστικά τις οδηγίες της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας και να μην επιχειρούν να επιστρέψουν στις εστίες τους εάν δεν δοθεί σχετική άδεια.

Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη στο Δερβένι, με στόχο να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά πριν υπάρξει νέα επιδείνωση.