Μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία που δεν απευθύνεται σε όσους φοβούνται τα ύψη, την απομόνωση ή τον ανοιχτό ωκεανό έχει γίνει viral στα social media, καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να διανυκτερεύσουν σε έναν εγκαταλελειμμένο θαλάσσιο πύργο, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από την ξηρά.

Πρόκειται για τον Frying Pan Tower, έναν πρώην φάρο του Αμερικανικού Λιμενικού Σώματος στα ανοικτά της Βόρειας Καρολίνας, ο οποίος έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο ασυνήθιστους χώρους φιλοξενίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ιδιόμορφη εμπειρία έγινε ξανά θέμα συζήτησης όταν ο καπετάνιος Austin Aycock δημοσίευσε στο TikTok βίντεο από τη μεταφορά έξι επισκεπτών στον πύργο.

Το βίντεο, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια προβολές, δείχνει τους τουρίστες να αποβιβάζονται στον μεταλλικό πύργο, την ώρα που το σκάφος απομακρύνεται και ο καπετάνιος τούς αποχαιρετά λέγοντας: «Τα λέμε σε λίγες ημέρες!».

Η εικόνα προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν ότι θυμίζει σκηνή από ταινία τρόμου, ενώ άλλοι δήλωσαν πως θα ήθελαν να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Ένας πύργος στη μέση του ωκεανού

Ο Frying Pan Tower κατασκευάστηκε το 1964 και βρίσκεται περίπου 55 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της Βόρειας Καρολίνας, σε μια θαλάσσια περιοχή που είναι γνωστή ως «Graveyard of the Atlantic» (Νεκροταφείο του Ατλαντικού), εξαιτίας των εκατοντάδων ναυαγίων που έχουν καταγραφεί εκεί στο πέρασμα των αιώνων.

Η μεταλλική κατασκευή υψώνεται περίπου 41 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ οι επισκέπτες ανεβαίνουν στην κεντρική πλατφόρμα με ειδικό ταχύ ανελκυστήρα, που τους μεταφέρει σε ύψος περίπου 24 μέτρων μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Από τη στιγμή που κάποιος φτάσει στον πύργο, δεν υπάρχει εύκολη δυνατότητα αποχώρησης. Σε περίπτωση ανάγκης, η επιστροφή γίνεται είτε με ελικόπτερο είτε με πολύωρη διαδρομή με σκάφος προς την ακτή.

Καρχαρίες και τυφώνες γύρω από το «ξενοδοχείο»

Η τοποθεσία θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς τα νερά της περιοχής φιλοξενούν μεγάλα είδη καρχαριών, όπως λευκούς, ταυροκαρχαρίες και καρχαρίες-τίγρεις.

Παράλληλα, ο πύργος βρίσκεται σε περιοχή που επηρεάζεται συχνά από τροπικές καταιγίδες και τυφώνες, με ανέμους που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι συνθήκες αυτές έχουν οδηγήσει πολλούς να χαρακτηρίσουν το Frying Pan Tower ως ένα από τα πιο επικίνδυνα καταλύματα στον κόσμο.

Τιμές και παροχές

Παρά την απομονωμένη τοποθεσία του, ο πύργος διαθέτει ανέσεις που δύσκολα θα περίμενε κανείς.

Μπορεί να φιλοξενήσει έως 12 άτομα σε οκτώ υπνοδωμάτια, ενώ διαθέτει:

πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα,

ζεστό νερό,

πλυντήριο και στεγνωτήριο,

ηλιακή ηλεκτροδότηση,

γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο,

σύστημα καθαρισμού πόσιμου νερού μέσω αντίστροφης όσμωσης.

Η διαμονή κοστίζει περίπου 200 δολάρια ανά άτομο για κάθε διανυκτέρευση, με ελάχιστη κράτηση τριών νυχτών.

Σύμφωνα με τον καπετάνιο που μεταφέρει τους επισκέπτες, η μεγαλύτερη παραμονή που έχει καταγραφεί στον πύργο έφτασε τις δύο εβδομάδες. Όσοι επιλέγουν τη συγκεκριμένη εμπειρία δεν μένουν απλώς απομονωμένοι στον ωκεανό.

Οι επισκέπτες μπορούν να ψαρέψουν, να κάνουν snorkeling στον προστατευόμενο ύφαλο που βρίσκεται κάτω από τον πύργο, να δοκιμάσουν σκοποβολή με βιοδιασπώμενους δίσκους ή ακόμη και να χτυπήσουν ειδικά βιοδιασπώμενα μπαλάκια γκολφ που λειτουργούν ως τροφή για τα ψάρια.

Η μεγάλη ελικοδρόμια επιφάνεια του πύργου χρησιμοποιείται επίσης για παρατήρηση των αστεριών, την ανατολή του ήλιου ή στιγμές χαλάρωσης με αιώρες, προσφέροντας πανοραμική θέα στον ανοιχτό Ατλαντικό.