Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρμόδιων αρχών στην Εγνατία Οδό, έπειτα από διαρροή επικίνδυνης ουσίας από φορτηγό όχημα στο ύψος του 464ου χιλιομέτρου, στην περιοχή της Καλαμίτσας Καβάλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τους Κήπους.

Το όχημα έχει ακινητοποιηθεί στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), ενώ στο ίδιο σημείο βρίσκεται και δεύτερο φορτηγό, το οποίο μεταφέρει επίσης φορτίο, χωρίς ωστόσο να έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαρροή.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχειρούν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμάκιο της 4ης ΕΜΑΚ, το οποίο έχει αναλάβει τη διαχείριση του επικίνδυνου υλικού. Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή της επιχείρησης και η προστασία των διερχόμενων οδηγών.