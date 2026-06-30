Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρμόδιων αρχών στην Εγνατία Οδό, έπειτα από διαρροή επικίνδυνης ουσίας από φορτηγό όχημα στο ύψος του 464ου χιλιομέτρου, στην περιοχή της Καλαμίτσας Καβάλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τους Κήπους.
Το όχημα έχει ακινητοποιηθεί στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), ενώ στο ίδιο σημείο βρίσκεται και δεύτερο φορτηγό, το οποίο μεταφέρει επίσης φορτίο, χωρίς ωστόσο να έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαρροή.
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχειρούν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμάκιο της 4ης ΕΜΑΚ, το οποίο έχει αναλάβει τη διαχείριση του επικίνδυνου υλικού. Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή της επιχείρησης και η προστασία των διερχόμενων οδηγών.
Σε εξέλιξη επιχείρηση διαχείρισης διαρροής επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στο 464 χλμ της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας, ρεύμα προς κήπους. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026