Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης, στα Πετράλωνα, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Σύμφωνα με μαρτυρία που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Live News, η έγκαιρη αντίδραση μίας ενοίκου, η οποία παρατήρησε σοβαρές ενδείξεις αστάθειας στο κτίριο, φαίνεται πως συνέβαλε καθοριστικά στην απομάκρυνση των κατοίκων πριν από την κατάρρευση.

«Είδε μια μεγάλη ρωγμή και κάλεσε αμέσως μηχανικό»

Η κόρη ενοίκου της πολυκατοικίας περιέγραψε ότι η μητέρα της άκουσε από τις πρωινές ώρες έντονους τριγμούς μέσα στο κτίριο και λίγο αργότερα εντόπισε μια μεγάλη ρωγμή σε τοίχο του διαμερίσματος.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα επικοινώνησε αμέσως με μηχανικό της εμπιστοσύνης της, ο οποίος έφτασε στο σημείο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα για να αξιολογήσει την κατάσταση.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια μαρτυρία, κατά την αυτοψία ενημερώθηκαν από άτομα που βρίσκονταν στο γειτονικό εργοτάξιο ότι η πολυκατοικία είχε παρουσιάσει αισθητή κλίση από τις πρωινές ώρες, η οποία φέρεται να αυξήθηκε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως και αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.

Η απόφαση για εκκένωση

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι, μετά την αυτοψία, η μητέρα της και ο μηχανικός ενημέρωσαν τους ενοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα την πολυκατοικία, εκτιμώντας ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος.

«Η μητέρα μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι υπάρχει πρόβλημα με το σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα με ενημέρωσε πως πλέον δεν είχαμε σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στιγμή που η μητέρα της είδε το κτίριο να καταρρέει μπροστά στα μάτια της.

Όπως είπε, η απώλεια ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή, καθώς επρόκειτο για το σπίτι στο οποίο η οικογένεια είχε ζήσει για δεκαετίες και είχε δημιουργήσει όλες τις αναμνήσεις της.

Ο ισχυρισμός για τη φράση «Η Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει»

Η ίδια μετέφερε ακόμη έναν ισχυρισμό, σύμφωνα με τον οποίο κάποιος από τους παρευρισκόμενους μηχανικούς φέρεται να σχολίασε, όταν επισημάνθηκε ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση, πως «και η Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει».

Η συγκεκριμένη αναφορά βασίζεται αποκλειστικά στη μαρτυρία της και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές ή άλλες επίσημες πηγές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί τι οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι οικοδομικές εργασίες που πραγματοποιούνταν στο γειτονικό οικόπεδο, η στατική κατάσταση του κτιρίου και όλες οι τεχνικές παράμετροι που ενδέχεται να συνέβαλαν στο περιστατικό.