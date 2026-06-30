Συγκλονισμένοι παραμένουν οι κάτοικοι στα Πετράλωνα μετά την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης, η οποία μετατράπηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σε έναν τεράστιο σωρό από ερείπια.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή τη στιγμή του περιστατικού περιγράφουν σκηνές πανικού, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και της Αστυνομίας κινητοποιήθηκαν άμεσα, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες στα συντρίμμια για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης εγκλωβισμένων.

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο»

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ότι η κατάρρευση προηγήθηκε από έναν ισχυρό κρότο, ο οποίος αναστάτωσε ολόκληρη τη γειτονιά. «Ακούσαμε ένα “μπαμ” και φοβηθήκαμε. Είδαμε σύννεφο σκόνης και κατεβήκαμε αμέσως στον δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το τετραώροφο κτίριο με τα επτά διαμερίσματα κατέρρευσε σχεδόν ακαριαία, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση στους περιοίκους.

Όπως αναφέρουν ένοικοι και γείτονες, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας είχαν προλάβει να απομακρυνθούν, καθώς από τις πρωινές ώρες είχαν διαπιστώσει ότι το κτίριο παρουσίαζε έντονη κλίση. Παρά το γεγονός ότι οι ένοικοι είχαν αποχωρήσει, οι διασώστες πραγματοποίησαν εξονυχιστικούς ελέγχους στα χαλάσματα, προκειμένου να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να βρισκόταν κάποιο άλλο άτομο μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης.

Στο μικροσκόπιο οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να οδήγησαν στην κατάρρευση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δίπλα στην πολυκατοικία εκτελούνταν εργασίες για την ανέγερση νέας οικοδομής, μετά την κατεδάφιση παλαιότερου κτίσματος που βρισκόταν στο ίδιο οικόπεδο.

Το κατά πόσο οι εκσκαφές και οι εργασίες θεμελίωσης επηρέασαν τη στατικότητα της γειτονικής πολυκατοικίας αποτελεί βασικό αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η μαρτυρία της κόρης ενοίκου

Η κόρη γυναίκας που διέμενε στην πολυκατοικία περιέγραψε ότι η μητέρα της είχε αντιληφθεί από νωρίς το πρωί ασυνήθιστους ήχους μέσα στο κτίριο.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με όσα της μεταφέρθηκαν, εργαζόμενοι στο εργοτάξιο είχαν διαπιστώσει ότι η πολυκατοικία παρουσίαζε κλίση, η οποία φέρεται να αυξήθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ίδια μετέφερε ακόμη έναν ισχυρισμό, σύμφωνα με τον οποίο κάποιος μηχανικός φέρεται να σχολίασε ότι «και ο Πύργος της Πίζας γέρνει αλλά δεν πέφτει». Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Με εμφανή συγκίνηση πρόσθεσε ότι η μητέρα της είδε να καταρρέει το σπίτι στο οποίο είχε ζήσει για περίπου πέντε δεκαετίες, χάνοντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έναν χώρο γεμάτο προσωπικές αναμνήσεις.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε εντοπιστεί το κατοικίδιο της οικογένειας.

Και άλλη ένοικος του κτιρίου υποστήριξε ότι πριν από την κατάρρευση είχαν γίνει εμφανή σημάδια αστάθειας. «Φαινόταν ότι η πολυκατοικία είχε ανοίξει, είχε ξεκολλήσει», δήλωσε, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε λίγο πριν από το περιστατικό.

Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Πέντε προσαγωγές για τις εργασίες στο εργοτάξιο

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές ατόμων που συνδέονται με τις εργασίες στο γειτονικό εργοτάξιο. Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται το κατά πόσο τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, αν οι εργασίες πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τις σχετικές άδειες και εάν υπήρξε οποιαδήποτε επέμβαση που θα μπορούσε να επηρεάσει τη στατική επάρκεια του γειτονικού κτιρίου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των μηχανικών

Πολιτικοί μηχανικοί που πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή επισημαίνουν ότι η αποδυνάμωση της θεμελίωσης ή των στοιχείων που στηρίζουν ένα κτίριο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή απώλεια στατικής επάρκειας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παλαιές κατασκευές.

Όπως εξηγούν, σε τέτοιες περιπτώσεις ακόμη και μικρές μεταβολές στο έδαφος ή πρόσθετες καταπονήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλυσιδωτές αστοχίες, οι οποίες μπορεί να καταλήξουν σε μερική ή ολική κατάρρευση.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών πραγματογνωμοσυνών και της έρευνας των αρμόδιων Αρχών, ενώ οι επιχειρήσεις στο σημείο συνεχίζονται μέχρι να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης εγκλωβισμένων.