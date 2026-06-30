Συναγερμός έχει σημάνει στο Κιλκίς, καθώς η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική έκταση στη Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πέρασε σε ελληνικό έδαφος, στην περιοχή του Ακρίτα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας, κοντά στο χωριό Ακρίτας, και λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή κινήθηκε προς την ελληνική πλευρά.

Νωρίτερα, είχε σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική, καθώς το μέτωπο βρισκόταν πολύ κοντά στα σύνορα και υπήρχε κίνδυνος επέκτασης στην ελληνική επικράτεια.

Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής του Ακρίτα Κιλκίς.

Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακρίτας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε η ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης, ωστόσο οι κάτοικοι καλούνται να βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς η εικόνα στο μέτωπο μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την ένταση και την κατεύθυνση των ανέμων.

Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα επιχείρησαν και εναέρια μέσα, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς και να ενισχυθεί η προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν σε δύσκολη περιοχή, με στόχο να ανακόψουν την πορεία του μετώπου και να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκταση προς κατοικημένες ζώνες.

Προληπτικές ζώνες και συνεχής επιτήρηση

Από την πρώτη στιγμή που η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στα σύνορα, οι ελληνικές δυνάμεις τέθηκαν σε επιφυλακή.

Στην περιοχή έγιναν εργασίες για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς στην ελληνική πλευρά.

Η κινητοποίηση κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι φωτιές σε παραμεθόριες δασικές εκτάσεις μπορούν να αλλάξουν γρήγορα κατεύθυνση και να περάσουν από τη μία πλευρά των συνόρων στην άλλη.

Σε επιφυλακή ο Ακρίτας

Ο οικισμός του Ακρίτα βρίσκεται σε επιφυλακή, με τις Αρχές να παρακολουθούν συνεχώς την πορεία της φωτιάς.

Οι κάτοικοι καλούνται να μην πλησιάζουν το μέτωπο και να ακολουθούν αποκλειστικά τις οδηγίες της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη δασική έκταση.