Η Αττική και ακόμη πέντε περιοχές της χώρας περνούν την Κυριακή 9 Αυγούστου σε κατάσταση Red Code, καθώς ο ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αφορά την Αττική, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών.

Ποιες περιοχές μπαίνουν σε Red Code

Η κατάσταση Red Code αφορά συγκεκριμένα τις εξής περιοχές:

Αττική , μαζί με τα Κύθηρα

, μαζί με τα Κύθηρα Πελοπόννησος , στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας

, στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας Στερεά Ελλάδα , στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας

, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας Βόρειο Αιγαίο , στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας

, στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας Νότιο Αιγαίο , στις Κυκλάδες

, στις Κυκλάδες Κρήτη

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο της Πολιτικής Προστασίας, ο χάρτης για την Κυριακή 9 Αυγούστου κατατάσσει όλες τις παραπάνω περιοχές στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Τι σημαίνει το Red Code

Η κατάσταση Red Code συνεπάγεται την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας, με κινητοποίηση του απαραίτητου προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων ανάλογα με τις ανάγκες.

Στις περιοχές που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό, οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να ενεργοποιήσουν τα αρμόδια επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα, ώστε να εξεταστούν τα μέτρα πρόληψης και η επιχειρησιακή αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τους δήμους και τις περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται στην κατηγορία 4.

Τι πρέπει να αποφεύγουν οι πολίτες

Η Πολιτική Προστασία ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς αρκετές καθημερινές εργασίες στην ύπαιθρο μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια.

Μεταξύ άλλων, συστήνεται να αποφεύγονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που μπορούν να δημιουργήσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών.

Στις συστάσεις περιλαμβάνονται επίσης η αποφυγή καπνίσματος μελισσών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων στην ύπαιθρο. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η οδηγία είναι να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Οι πολίτες μπορούν να αναζητούν τις επίσημες οδηγίες και τις καθημερινές ενημερώσεις για τον κίνδυνο πυρκαγιάς στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.