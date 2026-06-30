Σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην Περιφερειακή Ενότητας Κιλκίς, καίει η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στη Βόρεια Μακεδονία.

Η φωτιά συνεχίζει να εξελίσσεται εκτός ελληνικού εδάφους. Προληπτικά, στην ελληνική πλευρά, δύο μπουλντόζες κι ένα μηχάνημα έργου συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, ενώ επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα έχουν μεταβεί στην περιοχή και είναι σε ετοιμότητα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Νωρίτερα, στις 18:40, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής Ακρίτας.