Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία ΙΧ, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Σύγκρουση οχημάτων ύψος κόμβου Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας κλειστές .

Τελευταία έξοδος 8 Λάμια – Πειραιάς .

Αναμένονται Μεγάλες καθυστερήσεις https://t.co/g9H0rqZqJb — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 30, 2026

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά στο τμήμα από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και της Αττικής Οδού.