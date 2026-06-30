Νέα στοιχεία για τις συνθήκες που ενδέχεται να οδήγησαν στην κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα παρουσίασε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το κτίριο που κατέρρευσε είχε κατασκευαστεί το 1970 και, όπως συνέβαινε σε πολλές πολυκατοικίες της εποχής, δεν διέθετε υπόγειο. Η θεμελίωσή του, όπως εξήγησε επικαλούμενος εκτιμήσεις πολιτικών μηχανικών, βρισκόταν σε σχετικά μικρό βάθος, περίπου 1 έως 1,30 μέτρο.

Όπως σημείωσε, το υπέδαφος στην περιοχή των Πετραλώνων θεωρείται σε αρκετά σημεία γεώδες και ευαίσθητο, γεγονός που, σύμφωνα με ειδικούς, καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης πριν από την έναρξη εκτεταμένων εκσκαφών.

Εκσκαφή για τη νέα οικοδομή

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο γειτονικό οικόπεδο εκτελούνταν εργασίες για την ανέγερση νέας πολυκατοικίας, η οποία θα περιλάμβανε υπόγειους χώρους. Για τον λόγο αυτό είχε πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε βάθος περίπου 5 έως 6 μέτρων, σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνο της θεμελίωσης του παλαιού κτιρίου.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι η παλαιά πολυκατοικία στηριζόταν και σε πλευρικό τοίχο αντιστήριξης, ο οποίος βρέθηκε δίπλα στις εργασίες εκσκαφής, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης.

Οι πληροφορίες για σύσταση τεχνικών

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στην εκπομπή, υπάρχουν μαρτυρίες ότι περίπου δύο εβδομάδες πριν από το περιστατικό είχαν κληθεί τεχνικοί προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση στο εργοτάξιο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είχαν εισηγηθεί την εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος (shotcrete) για την ενίσχυση και σταθεροποίηση των πρανών της εκσκαφής, εκτιμώντας ότι υπήρχε κίνδυνος υποχώρησης του εδάφους δίπλα στην υφιστάμενη πολυκατοικία.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα και αποτελούν αντικείμενο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τι φέρονται να υποστηρίζουν οι μηχανικοί

Ο αστυνομικός συντάκτης ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, οι μηχανικοί φέρονται να υποστήριξαν ενώπιον των αστυνομικών ότι στην περιοχή υπήρχε και διαρροή από υπόγειο αγωγό, η οποία ενδέχεται να επηρέασε τη συνοχή του εδάφους κάτω από την παλαιά πολυκατοικία.

Η συγκεκριμένη εκδοχή, όπως και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές και τους πραγματογνώμονες, οι οποίοι καλούνται να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτιρίου.

Οι επίσημες απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας και των τεχνικών πραγματογνωμοσυνών, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.