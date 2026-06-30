Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα ζουν ώρες αγωνίας, καθώς το κατοικίδιό τους εξακολουθεί να αγνοείται μέσα στα ερείπια. Παρότι όλοι οι ένοικοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως και δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα, η τύχη του σκύλου παραμένει άγνωστη.

Οι ίδιοι ανέφεραν στο Orange Press Agency ότι έχουν απευθυνθεί επανειλημμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας να συνεχιστούν οι έρευνες, ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, οι διασώστες ολοκλήρωσαν την επιχείρησή τους όταν διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκλωβισμένων ανθρώπων. Οι ιδιοκτήτες του ζώου εκφράζουν την ελπίδα ότι μπορεί να έχει επιβιώσει κάτω από τα συντρίμμια και ζητούν να γίνει νέα προσπάθεια για τον εντοπισμό του.

Την ίδια ώρα, το σημείο της κατάρρευσης παραμένει αποκλεισμένο. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων προχώρησαν στη σφράγιση του χώρου για λόγους ασφαλείας, ενώ έχει προβλεφθεί αστυνομική φύλαξη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να αποτραπεί η πρόσβαση πολιτών σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο.

Η τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε το μεσημέρι της Τρίτης, την ώρα που εκτελούνταν εργασίες εκσκαφής και κατεδάφισης σε γειτονικό οικόπεδο. Αν και αρχικά υπήρξαν φόβοι για εγκλωβισμένους, όλοι οι ένοικοι εντοπίστηκαν σώοι εκτός του κτιρίου, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν πραγματοποιηθεί συυλήψεις ατόμων που σχετίζονται με τις οικοδομικές εργασίες, ενώ πραγματογνώμονες εξετάζουν αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και αντιστήριξης κατά την εκτέλεση των έργων.