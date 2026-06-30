Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Τρίτης 30/06 στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν του «The 2Night Show», όπου μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την οικογενειακή της ζωή, το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί, τις δυσκολίες που συνοδεύουν τη μητρότητα, αλλά και τις δύσκολες εμπειρίες ρατσισμού και bullying που αντιμετώπισε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Αναφορικά με το αν σκέφτεται να μεγαλώσει την οικογένειά της, η τραγουδίστρια τόνισε: «Είναι κάτι το οποίο δεν με αγχώνει πια τόσο πολύ. Αν έρθει, καλώς. Δεν το έχω κλείσει, ούτε έχω πει ότι οπωσδήποτε θέλω να κάνω δεύτερο παιδί, ούτε έχω πει ότι δεν θέλω να κάνω δεύτερο. Αν έρθει, θα χαρούμε πάρα πολύ. Αν δεν έρθει, δεν πειράζει, όλα καλά, είμαστε πολύ γεμάτοι ήδη».

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι συχνά σκέφτεται τον γιο της και το ενδεχόμενο να αποκτήσει αδερφάκι, σημειώνοντας: «Καμιά φορά λέω, είναι κρίμα να είναι μόνο του, θα ήθελα πάρα πολύ να έχει ένα αδερφάκι. Όμως και να μη γίνει αυτό, έχει μεγάλη οικογένεια, έχει ξαδέρφια, θα αποκτήσει τη δική του οικογένεια έξω από την οικογένειά του, τους φίλους του».

Η Ελένη Φουρέιρα δεν έκρυψε ότι νιώθει ολοκληρωμένη με όσα έχει δημιουργήσει σε προσωπικό επίπεδο, λέγοντας: «Το όνειρό μου ήταν να κάνω μια ωραία οικογένεια και αυτή τη στιγμή νιώθω ότι έχω κάνει μια πολύ όμορφη οικογένεια», προσθέτοντας πως «νιώθω πάρα πολύ γεμάτη γιατί δεν μου πήρε ούτε η οικογένεια από τη δουλειά μου κάτι, ούτε η δουλειά μου πήρε από την οικογένειά μου κάτι».

Ωστόσο, περιέγραψε με ειλικρίνεια τις δυσκολίες της καθημερινότητας ως μητέρα, σημειώνοντας: «Έχω γίνει χίλια κομμάτια. Δεν είναι τόσο ρόδινο. Ακόμα δεν κοιμάται, ακόμα φωνάζει το βράδυ, ακόμα είμαστε ξαπλωμένοι κάτω σε ένα στρώμα δίπλα από το κρεβάτι του. Έχω γίνει χίλια κομμάτια και εγώ και ο πατέρας του. Δεν είναι τόσο ρόδινο, αλλά είναι δική μου επιλογή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στο bullying που έχει δεχθεί, λέγοντας: «Μου έχουν φερθεί και πάρα πολύ άσχημα, έχω φάει πάρα πολύ bullying. Είναι 50-50, γιατί μου έχουν φερθεί πολύ ωραία και με έχουν βοηθήσει και με έχουν στηρίξει, αλλά έχει περάσει μια περίοδος που έχω φάει πάρα πολύ bullying, ειδικά στην αρχή της καριέρας μου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ρατσιστικά σχόλια που δεχόταν, υπογραμμίζοντας: «Αν γυρίσεις πίσω την τηλεόραση τότε, αυτά τα σχόλια τα ρατσιστικά, αν τα κάνανε τώρα, πιστεύω ότι η εκπομπή θα είχε κλείσει».

Η ίδια εξήγησε ότι σε νεότερη ηλικία φοβόταν να μιλήσει ανοιχτά για την καταγωγή της, λέγοντας: «Πες το ότι ευθύνομαι και εγώ. Για το ρατσισμό ή το bullying που, αν θες, από κάποιες εκπομπές… Όταν μεγαλώνεις, αυτό μπαίνει μέσα σου και το έχεις ως φόβο. Λες “αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν νομίζω ότι θα μου δοθούν ίσες ευκαιρίες”. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Θυμήθηκε επίσης μια χαρακτηριστική στιγμή από εκείνη την περίοδο: «Με έπαιρνε η μάνα μου, έκλαιγε. “Παιδί μου, τι σου έχουν κάνει; Γιατί; Δεν έχεις κάνει τίποτα εσύ”».

Έστειλε μήνυμα σε παιδιά που βιώνουν bullying, σημειώνοντας: «Για όλα υπάρχει λύση και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να μιλάτε. Και αν δεν μπορείτε στους γονείς σας, υπάρχουν τηλέφωνα και άνθρωποι που μπορούν να σας ακούσουν. Για όλα υπάρχει λύση».