Η Ελένη Φουρέιρα ευχήθηκε δημόσια στον σύντροφό της για τη Γιορτή του Πατέρα, μέσα από μια τρυφερή φωτογραφία που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια ανέβασε ένα στόρι στο Instagram στο οποίο ο σύντροφός της Αλμπέρτο Μποτία εμφανίζεται να κρατά αγκαλιά τον γιο τους, Ερμή, κατά τη διάρκεια βόλτας τους στην παραλία.

Στο στιγμιότυπο, ο ποδοσφαιριστής φαίνεται να κοιτά με τρυφερότητα το παιδί τους, ενώ η τραγουδίστρια συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση: «Χαρούμενη Γιορτή του Πατέρα» και μια κόκκινη καρδιά.