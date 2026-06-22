Η Σακίρα ήταν ανάμεσα στους θεατές του αγώνα Αργεντινή – Αυστρία για το Μουντιάλ 2026, με την παρουσία της να προκαλεί έντονη αντίδραση στις εξέδρες του γηπέδου στο Ντάλας.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια παρακολούθησε την αναμέτρηση από τα επίσημα, έχοντας στο πλευρό της ένα από τα παιδιά της. Σε πλάνα που προβλήθηκαν από το γήπεδο, το παιδί της εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενο όταν τους εντόπισε η κάμερα και της έδωσε ένα φιλί.

Η στιγμή που η κάμερα στράφηκε προς τη Σακίρα

Όταν η εικόνα της Σακίρα προβλήθηκε στη γιγαντοοθόνη, οι φίλαθλοι αντέδρασαν άμεσα με χειροκροτήματα και επευφημίες.

Η τραγουδίστρια βρίσκεται φέτος σε στενή σύνδεση με τη διοργάνωση, καθώς ερμηνεύει το τραγούδι «Dai Dai», το οποίο έχει επιλεγεί ως το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Έζησε από κοντά το ιστορικό γκολ του Μέσι

Η παρουσία της στο γήπεδο συνέπεσε με μια ξεχωριστή στιγμή για τον Λιονέλ Μέσι.

Ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής βρήκε δίχτυα απέναντι στην Αυστρία και κατέγραψε ένα νέο ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Έτσι, η Σακίρα βρέθηκε στις εξέδρες σε μια από τις πιο σημαντικές βραδιές της καριέρας του Αργεντινού αστέρα, παρακολουθώντας από κοντά το γκολ που τον έφερε στην κορυφή της σχετικής λίστας.