Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε δύο γκολ απέναντι στην Αυστρία και είναι πλέον στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, αφήνοντας πίσω του τον Μίροσλαβ Κλόζε.

Οι πιο δυνατές εικόνες ωστόσο ήρθαν μετά το τέλος του αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία με όλο τον κόσμο να αποθεώνει τον Αργεντίνο σταρ.

Μάλιστα δύο μεγάλες μορφές του ποδοσφαίρου έσπευσαν να υποκλιθούν στο μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι.

Ο λόγος για τους Μίλερ και Κλοπ όπου πλησίασαν τον Αργεντίνο του έδωσαν συγχαρητήρια και με μία έκφραση γεμάτη θαυμασμό, έδειξαν την αναγνώρισης τους.