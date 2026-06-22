Το 13χρονο κορίτσι από το Χαϊδάρι που συγκλόνισε το πανελλήνιο μετά την πτώση του από τις σκάλες σχολείου νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου στη νευροχειρουργική κλινική, έχοντας ανακτήσει πλήρως την επαφή με το περιβάλλον.

Η μαθήτρια, η οποία είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα και κατάγματα στη λεκάνη, ανταποκρίνεται θετικά στη θεραπεία, με την αναπνευστική της λειτουργία να έχει αποκατασταθεί.

«Με μεγάλη χαρά ενημερώθηκα σήμερα ότι το 13χρονο κορίτσι από το Χαϊδάρι που έπεσε από τις σκάλες του σχολείου κέρδισε τη μάχη για τη ζωή», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφοντας τα επόμενα βήματα για τη νοσηλεία σε κέντρο αποκατάστασης.

Η κλινική εικόνα και το εξιτήριο από το Παίδων Αγία Σοφία

Οι θεράποντες ιατρούς προχωρούν τις διαδικασίες για τη μεταφορά της έφηβης ασθενούς, καθώς η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σταθερή βελτίωση σε κινητικό και νευρολογικό επίπεδο.

«Νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική κουνάει πόδια και χέρια, αντιλαμβάνεται, επικοινωνεί, έκλεισε η τραχειοτομή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Γιαννάκος, προσθέτοντας για την έξοδό της από το νοσοκομείο: «Εντός των επόμενων ημερών θα λάβει εξιτήριο και θα συνεχίσει τη νοσηλεία της σε κέντρο αποκατάστασης».

Ο επικεφαλής της ομοσπονδίας απέδωσε τα εύσημα στους επιστήμονες του ιδρύματος, σημειώνοντας: «Συγχαρητήρια στο προσωπικό του νοσοκομείου ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ κατάφεραν ιατρικό θαύμα. Η ζωή νίκησε το θάνατο».

Το χρονικό της πτώσης και οι ανακοπές

Η περιπέτεια για τη 13χρονη μαθήτρια στο Χαϊδάρι είχε ξεκινήσει όταν έπεσε από τον πρώτο όροφο γυμνασίου, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται εξαρχής εξαιρετικά κρίσιμη. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Αττικό Νοσοκομείο και ακολούθως μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου εισήχθη εσπευσμένα για μια πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη χειρουργική επέμβαση διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών.

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής διαδικασίας, η ανήλικη όπως είχε μεταδώσει τότε το δελτίο ειδήσεων του Star παρουσίασε επανειλημμένες ανακοπές, με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για «θαύμα» όσον αφορά την επαναφορά της, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η 13χρονη έφυγε από τη ζωή 4 με 5 φορές μέσα στο χειρουργείο προτού σταθεροποιηθεί και μεταφερθεί για στενή παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.