Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Τουρκία χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Σε τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να παράσχει «οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί», προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρωθεί ειρηνικά.

Η τοποθέτηση του Τούρκου προέδρου έρχεται σε μια κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, με την Άγκυρα να επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη που μπορεί να συνεισφέρει στην αποκλιμάκωση, αλλά και να διατηρήσει ρόλο στις περιφερειακές ισορροπίες.

«Να υπάρξει επαγρύπνηση απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν τόνισε στον Πεζεσκιάν ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επαγρύπνηση απέναντι σε πιθανές προσπάθειες υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων.

Ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται επίσης να υπογράμμισε ότι νέα μέτρα για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης είναι απαραίτητα και σημαντικά.

Η αναφορά αυτή δείχνει ότι η Τουρκία επιδιώκει να τοποθετηθεί όχι απλώς ως γειτονική χώρα που παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά ως παράγοντας που διεκδικεί λόγο στην επόμενη φάση των ισορροπιών ανάμεσα στην Ουάσινγκτον, την Τεχεράνη και τους περιφερειακούς παίκτες.

Η Άγκυρα θέλει ρόλο στην επόμενη ημέρα

Η στάση της Τουρκίας απέναντι στη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν έχει διπλή ανάγνωση.

Από τη μία πλευρά, η Άγκυρα εμφανίζεται να στηρίζει την αποκλιμάκωση και την ειρηνική ολοκλήρωση της διαδικασίας. Από την άλλη, η δημόσια δήλωση ετοιμότητας για στήριξη της συμφωνίας επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία θέλει να παραμείνει μέσα στο διπλωματικό παιχνίδι της περιοχής.

Για τον Ερντογάν, η κρίση γύρω από το Ιράν δεν αφορά μόνο την πυρηνική διάσταση. Αφορά και τη συνολική ανακατανομή ισχύος στη Μέση Ανατολή, όπου η Τουρκία προσπαθεί να εμφανιστεί ως αναγκαίος συνομιλητής όλων των πλευρών.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πεζεσκιάν δείχνει ότι η Άγκυρα κινείται γρήγορα για να καταγράψει παρουσία στη νέα φάση των εξελίξεων, διεκδικώντας ρόλο μεσολαβητή, υποστηρικτή και περιφερειακού ρυθμιστή.