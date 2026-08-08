Ο Λιονέλ Μέσι θρηνεί για τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, σε ηλικία 68 ετών και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στέκεται στο πλευρό του, εκφράζοντας τον πόνο του.

Στο Μουντιάλ 2026, μετά το πρώτο του γκολ στον αγώνα με την Αλγερία, όπου τελικά έκανε χατ-τρικ, ο ηγέτης της εθνικής Αργεντινής είχε ξεσπάσει σε κλάματα. Ο λόγος; Η επιδείνωση της υγείας του πατέρα του, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έδινε μάχη για τη ζωή του, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα.

Εκείνες τις ημέρες η οικογένεια του Μέσι δεν είχε κρύψει τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονταν το θέμα τα ΜΜΕ, καθώς υπήρχαν ακόμη και δημοσιεύματα για… θάνατο του Χόρχε Μέσι. Του πατέρα του Λιονέλ, ο οποίος ήταν παράλληλα και μάνατζερ του, ήταν αυτός που έμπαινε πάντα μπροστά σε κάθε πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο γιος του.

Όταν, για παράδειγμα, ο Μέσι κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή στα χρόνια του στη Μπαρτσελόνα, στο δικαστήριο αυτός που υποδείχθηκε σαν ένοχος ήταν ο πατέρας του. Αυτό ήθελε ο ίδιος, αυτό έκανε ο Λιονέλ, για να μην έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη ο ίδιος.

Ο Χόρχε Μέσι ήταν πατέρας, μάνατζερ και μέντορας του Λιονέλ, ήταν αυτός που τον είχε πάει στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, όταν ο «Λίο» ήταν ένα 13χρονο παιδάκι, αλλάζοντάς του τη ζωή.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

Το «αντίο» της Νιούελς Όλντ Μπόις

Ο θάνατος του Χόρχε Μέσι δεν συγκλόνισε μόνο τον Λιονέλ και τα άλλα μέλη της οικογένειας, αλλά και την πρώτη… ποδοσφαιρική οικογένεια του Αργεντίνου άσου, τη Νιούελς Όλντ Μπόις. Την ομάδα στην οποία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ο Λιονέλ.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, η Νιούελς Όλντ Μπόις είπε το δικό της «αντίο» και το δικό της «ευχαριστώ» στον Χόρχε.

«Η Νιούελς Ολντ Μπόις αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τον Χόρχε Μέσι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, στην πόλη του Ροσάριο. Γνωστός και πιστός φίλαθλος της «Λέπρα», επιχειρηματίας και πατέρας του αρχηγού της Εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Αντρές Μέσι.

Ο Χόρχε υπήρξε το στήριγμα και ο άνθρωπος που, με διορατικότητα, συνέπεια και αγάπη, στήριξε και καθοδήγησε την πορεία του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, μαζί με τη σύζυγό του, Σέλια Κουτσιτίνι.

Η αδιάλειπτη παρουσία του στο πλευρό του και ο καθοριστικός ρόλος του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας υπήρξαν θεμελιώδεις σε κάθε βήμα της πορείας του Λιονέλ, από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Μαλβίνας μέχρι την κατάκτηση της κορυφής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σε ευχαριστούμε που του έμαθες να αγαπά αυτά τα χρώματα.

Η Διοίκηση, τα μέλη, οι αθλητές και ολόκληρη η οικογένεια της Newell’s Old Boys στέκονται με αγάπη και συμπαράσταση στο πλευρό της Σέλια, του Λιονέλ, του Ροδρίγο, του Ματίας και της Μαρία Σολ, καθώς και όλων των συγγενών, φίλων και αγαπημένων του προσώπων σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό σου ταξίδι, λεπρόσο».

Τα συλλυπητήρια της Ρεάλ Μαδρίτης

Και η Ρεάλ Μαδρίτης όμως, η μεγαλύτερη αντίπαλος του Λιονέλ Μέσι όταν αυτός αγωνιζόταν στη Μπαρτσελόνα, φρόντισε να εκφράσει τη θλίψη της και τα συλλυπητήριά της προς τον Αργεντίνο άσο μέσω ανακοίνωσης.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρός της και το διοικητικό δυμβούλιο εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Χόρχε Μέσι, πατέρα του Λιονέλ Μέσι. Η ομάδα μας θέλει να εκφράσει τα συλλυπητήριά της προς τον Λίο, την οικογένειά του και τους αγαπημένους τους. Ας αναπαυτεί εν ειρήνη», ανέφεραν οι Μαδριλένοι.

Our deepest condolences. May Jorge Messi rest in peace. pic.twitter.com/PPSTTjHki1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2026

Μπαρτσελόνα: Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη

Όσο για τη Μπαρτσελόνα, την ομάδα με την οποία ταυτίστηκε ο Λιονέλ Μέσι, σε ανακοίνωσή της για τον θάνατο του πατέρα του, αναφέρει τα εξής…

«Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Μπαρτσελόνα εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους για την απώλεια του Χόρχε Μέσι, πατέρα του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και θρύλου του συλλόγου, Λιονέλ Μέσι. Εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας της Μπάρτσα, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια Μέσι.

Η Μπαρτσελόνα ευχαριστεί τον Χόρχε Μέσι για την αφοσίωσή του στον σύλλογό μας και για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, αναθέτοντάς μας τα πρώτα και τα πιο ένδοξα χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας του γιου του, Λίο. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».