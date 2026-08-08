Νέα τροπή παίρνει η τραγωδία στην Πάρο, μετά τον θάνατο του 4χρονου αγοριού που εντοπίστηκε μέσα σε πισίνα επιχείρησης beach bar. Οι γονείς του παιδιού, καθώς και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι δύο γονείς, οι οποίοι έχουν ακόμη ένα μικρό παιδί, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, όμως με εισαγγελική εντολή αφέθηκαν ελεύθεροι. Αντίθετα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες προσπαθούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τις συνθήκες του θανάτου

Το 4χρονο παιδί φέρεται να έγινε αντιληπτό μέσα στην πισίνα από δύο νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν κοντά στον χώρο. Οι γονείς του, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε διαφορετικό σημείο της επιχείρησης, προς την πλευρά της παραλίας.

Μόλις έγινε αντιληπτό το παιδί στο νερό, μπάρμαν του καταστήματος φέρεται να μπήκε στην πισίνα και να το ανέσυρε.

Ακολούθησε κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και οι διασώστες προχώρησαν σε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, όμως παρά την προσπάθεια το παιδί δεν κατάφερε να επανέλθει.

Η διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Πάρου δεν άλλαξε την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης χωρίς αποτέλεσμα.

Ο ιδιοκτήτης δηλωμένος ως ναυαγοσώστης

Ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται πλέον από τις Αρχές αφορά και την παρουσία υπεύθυνου για την ασφάλεια στον χώρο της πισίνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο ιδιοκτήτης του beach bar είναι δηλωμένος ως ναυαγοσώστης.

Στην επιχείρηση υπάρχουν, επίσης, δύο πισίνες που επικοινωνούν μεταξύ τους. Το συγκεκριμένο στοιχείο περιλαμβάνεται στα δεδομένα που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις και άλλο υλικό προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο νερό, αλλά και ποιος είχε την ευθύνη της επίβλεψής του εκείνη τη στιγμή.

Η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί με τη συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, ενώ για τους εμπλεκόμενους ακολουθείται η προβλεπόμενη εισαγγελική διαδικασία.