Τα συλλυπητήριά της προς τον Λιονέλ Μέσι για τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, σε ηλικία 68 ετών, εξέφρασε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αργεντίνος άσος της Ίντερ Μαϊάμι περνάει πολύ δύσκολες ώρες καθώς ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας τους τελευταίους μήνες και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι στο πλευρό του.

Η Νιούελς Όλντ Μπόις αποχαιρέτησε τον Χόρχε Μέσι με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στον Λιονέλ μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρός της και το διοικητικό δυμβούλιο εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Χόρχε Μέσι, πατέρα του Λιονέλ Μέσι. Η ομάδα μας θέλει να εκφράσει τα συλλυπητήριά της προς τον Λίο, την οικογένειά του και τους αγαπημένους τους. Ας αναπαυτεί εν ειρήνη».