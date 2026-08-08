Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι Σόφιας ή την Καϊράτ Αλμάτι στα play off του Champions League και το Football Meets Data τη βλέπει στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν, η Ένωση θέλει τώρα να αγωνιστεί στη League Phase του Champions League και η αλήθεια είναι πως οι πιθανοί αντίπαλοί της στα play off δεν προκαλούν τρόμο.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν είτε τη Λέφσκι Σόφιας είτε την Καϊράτ Αλμάτι, με τους Βούλγαρους να έχουν επικρατήσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, και θα έχουν τον τίτλο του φαβορί. Και συμφωνεί και η στατιστική με αυτό.

Το Football Meets Data έβγαλε τα ποσοστά πρόκρισης στη League Phase για κάθε ομάδα και καμία δεν έχει μεγαλύτερο από της ΑΕΚ, στην οποία δίνει 73%. Από εκεί και πέρα, όλα φυσικά θα κριθούν στο γήπεδο, η αλήθεια όμως είναι πως ο δρόμος έχει… στρωθεί πολύ καλά για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.