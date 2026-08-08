Mια πολιτική «ανοιχτής πόρτας» εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους η Νίνα Φλορ και ο Φίλιππος Ντε Γκρες, όπως αποκάλυψε η ίδια ξεναγώντας το κοινό στην κοινή τους κατοικία στη βρετανική πρωτεύουσα.

Η ιδρύτρια του Kisawa Sanctuary υποδέχθηκε την κάμερα του House & Garden UK στο σπίτι που διατηρεί με τον σύζυγό της στο Λονδίνο, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο υποδέχονται τους δικούς τους ανθρώπους:

«Γεια σας, είμαι η Νίνα, ιδρύτρια του Kisawa Sanctuary στη Μοζαμβίκη. Σήμερα θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο σπίτι μου στο Λονδίνο. Η έννοια του σπιτιού για εμάς αποτελείται πραγματικά από πολλά επίπεδα. Μας αρέσει να φιλοξενούμε φίλους και να έρχεται η οικογένεια να μένει μαζί μας. Προσπαθούμε να έχουμε μια πολιτική “ανοιχτής πόρτας”. Δεν υπάρχει καθορισμένη ώρα για το πότε θα έρθετε ή πότε θα φύγετε. Μπορεί να έρθετε για μεσημεριανό και να καταλήξετε να μείνετε για δείπνο.»

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά του 1835 και οι Βρετανοί τεχνίτες

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2021 στη Μητρόπολη Αθηνών από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ακολουθώντας τον πολιτικό γάμο στην Ελβετία, διαμόρφωσε το οίκημα δίνοντας έμφαση στην ιστορικότητά του.

Η Νίνα Φλορ αναφέρθηκε στις επιλογές που έγιναν κατά τη διαμόρφωση των χώρων:

«Σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού, τον τρόπο που επιλέξαμε να διακοσμήσουμε, τα χρώματα που διαλέξαμε, τη διαρρύθμιση που οριστικοποιήσαμε, είχαμε πάντα αυτό κατά νου. Αυτό το σπίτι, που δημιουργήσαμε μαζί με τον σύζυγό μου ως το πρώτο μας σπίτι ως νέα οικογένεια, προσπαθήσαμε πραγματικά, πρώτα απ’ όλα, να τιμήσουμε τη γεωργιανή κληρονομιά του κτιρίου, που χρονολογείται από το 1835. Στη συνέχεια, πήραμε όλες τις εμπνεύσεις από τις πολυσχιδείς ζωές που έχουμε ζήσει και οι δύο και προσπαθήσαμε να τις συνδυάσουμε με έναν σύγχρονο, αλλά διαχρονικό τρόπο.»

Σχετικά με τα έπιπλα και τα αντικείμενα που μεταφέρθηκαν από την προηγούμενη κατοικία της, αλλά και τη συνεργασία με ντόπιους επαγγελματίες, η ίδια σημείωσε:

«Το προηγούμενο σπίτι μου το είχα σχεδιάσει μαζί με τον Veere Grenney, και ειδικά στα δωμάτια των φιλοξενουμένων προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε όλα εκείνα τα κομμάτια και να τα αναδείξουμε στη νέα τους ζωή, με έναν νέο τρόπο. Παράλληλα, προσθέσαμε νέα αντικείμενα αλλά και αντίκες. Για εμάς, αυτό μας κάνει απίστευτα ευτυχισμένους, γιατί είναι ένας συνδυασμός πολλών εμπειριών που ζήσαμε όμορφα και τώρα μεταφέρθηκαν σε έναν νέο χώρο.

Επειδή αυτό το σπίτι βρίσκεται στο Λονδίνο, θέλαμε να συνεργαστούμε με όσο το δυνατόν περισσότερους Βρετανούς τεχνίτες από όλη τη χώρα, είτε πρόκειται για ξυλουργικές εργασίες, ταπετσαρίες, τον κήπο ή μεταλλικές κατασκευές. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πάθος μου, και το να ανακαλύπτω αυτούς τους τεχνίτες, να συνεργάζομαι μαζί τους και να αλληλεπιδρώ, αποτελεί μέρος της σχεδιαστικής μου διαδικασίας.»

Από τη Μοζαμβίκη στο αστικό τοπίο

Το εσωτερικό της κατοικίας χαρακτηρίζεται από γήινους τόνους, όπως η τερακότα και το λαδί, μαρμάρινα τζάκια και έπιπλα με φλοράλ και εθνίκ υφάσματα. Η διακόσμηση περιλαμβάνει επίσης έργα τέχνης, συλλογές βιβλίων και υφαντά στους τοίχους, ενώ στους εξωτερικούς χώρους υπάρχει βεράντα με φυτά.

Κλείνοντας την παρουσίαση, η Νίνα Φλορ συνέδεσε το εγχείρημά της στην Αφρική με τη νέα της βάση:

«Όταν δημιούργησα το Kisawa Sanctuary, το κεντρικό θέμα ήταν: “Πώς ζεις και αναπνέεις σε ένα φυσικό καταφύγιο σε ένα νησί;”. Όταν ήρθαμε στο Λονδίνο για να σχεδιάσουμε αυτό το σπίτι, η ιδέα ήταν η ίδια, απλώς εκφρασμένη σε ένα αστικό περιβάλλον. Ελπίζουμε ότι όταν έρχονται οι φίλοι μας και μένει η οικογένειά μας, αυτό το σπίτι αποτελεί ένα καταφύγιο μακριά από τους έντονους ρυθμούς της ζωής στην πόλη.»