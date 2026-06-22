Η Γαλλία αντιμετωπίζει το Ιράκ για την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ήδη έχει ανοίξει το σκορ.

Συγκεκριμένα, στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης ο Κίλιαν Εμπαπέ έπιασε ένα δυνατό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή και η μπάλα κατέληξε στο βάθος της εστίας του Ιράκ, παρότι την βρήκε ελάχιστα ο Μπασίλ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 1-0 υπέρ της Γαλλία, ωστόσο το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε ποτέ.

Η FIFA ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση εισήλθε σε κατάσταση «severe weather mode», καθώς έντονη κεραυνική δραστηριότητα καταγράφηκε σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο.

Βάσει των πρωτοκόλλων ασφαλείας που εφαρμόζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρουσία κεραυνών σε ακτίνα περίπου 13 χιλιομέτρων από το στάδιο επιβάλλει την άμεση αναστολή της αγωνιστικής δραστηριότητας και αναμονή τουλάχιστον 30 λεπτών πριν εξεταστεί η πιθανότητα επανέναρξης.

Μάλιστα οι εξέδρες του γηπέδου άδειασαν μετά την απόφαση της FIFA και την έντονη βροχόπτωση.