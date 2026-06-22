Σε vidcast που προβλήθηκε στο YouTube, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο» Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκαν σε δημόσια συζήτηση με επίκεντρο θέματα του ΕΣΥ.

Η πρόσκληση είχε προηγηθεί από τον ίδιο τον Κασσελάκη και τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ, και έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Υγείας, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή τους συνάντηση.

Στην αρχή της εκπομπής, ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε στο γεγονός ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρέχει δωρεάν υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι ο Στέφανος Κασσελάκης έχει επιλέξει να μην διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση. Παράλληλα, σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «Δεν χρειάζεται», συμπληρώνοντας προς τον συνομιλητή του «Σου εύχομαι να μην πάθεις τίποτα, αλλά αν χρειαστεί θα σε φροντίσουμε».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υπουργός Υγείας παραδέχθηκε πως βασική αδυναμία του συστήματος αποτελεί η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ ανέφερε ότι καθημερινά το ΕΣΥ διαχειρίζεται περίπου 85.000 περιστατικά. Παράλληλα, κάλεσε να μην στοχοποιείται το σύστημα, υποστηρίζοντας τη λειτουργία του και αναφερόμενος και στην πλατφόρμα ραντεβού μέσω του 1566.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο φαινόμενο «φακελάκι», τονίζοντας ότι πρόκειται για πρακτική που δεν περιορίζεται στην Ελλάδα αλλά εμφανίζεται και διεθνώς, ακόμη και σε χώρες όπως η Ελβετία. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει το φαινόμενο, ενώ σημείωσε πως οι λίστες αναμονής έχουν μειωθεί και ότι οι γιατροί του ΕΣΥ έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρέχουν και ιδιωτικό έργο.

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Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα κατηγορηματικός απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς στο ΕΣΥ, δηλώνοντας ότι «Προσωπικά, όπου βρω το φακελάκι, τους ξηλώνω». Παράλληλα, υποστήριξε πως μεγάλο μέρος των προτάσεων που καταθέτει ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» Στέφανος Κασσελάκης είτε έχει ήδη προχωρήσει είτε βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης από το υπουργείο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός δεν δίστασε να απευθυνθεί με αιχμηρό τρόπο προς τον κ. Κασσελάκη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι θέσεις του τον φέρνουν πιο κοντά στη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά «Πολύ δεξιός μας βγαίνεις».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε τη σφοδρή του αντίθεση στο «φακελάκι», λέγοντας πως «Σιχαίνομαι το φακελάκι», επιχειρώντας να υπογραμμίσει τη στάση μηδενικής ανοχής.

Σε πολιτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε και η αναφορά στις εσωτερικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κ. Κασσελάκη να εκφράζει απογοήτευση για την πορεία του κόμματος. Ο υπουργός Υγείας αντέδρασε αιχμηρά, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε εξαρχής στρατηγική απέναντι στην ηγεσία, με τον κ. Κασσελάκη να απαντά ότι το αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Παράλληλα, ο υπουργός σχολίασε τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Ελληνικής Αριστεράς, επισημαίνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε καλύτερη θέση επί ηγεσίας Κασσελάκη, ενώ εκείνος από την πλευρά του τόνισε πως η τελική αποτίμηση ανήκει στους πολίτες και όχι στις εσωκομματικές συγκρούσεις.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι συχνά υιοθετεί αιχμηρό δημόσιο λόγο, εξηγώντας πως η ενασχόλησή του με την πολιτική είχε στόχο, όπως είπε, την αμφισβήτηση της ιδεολογικής κυριαρχίας της Αριστεράς. Παρά τις εντάσεις, υποστήριξε ότι διατηρεί καλές σχέσεις με πολλούς πολιτικούς αντιπάλους του, χωρίς αυτό να σημαίνει υποχώρηση από τις ιδεολογικές του θέσεις.

Στο πεδίο της Υγείας, ο υπουργός ανακοίνωσε επικείμενες προκηρύξεις για 1.131 θέσεις μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την κάλυψή τους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει από τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρώπη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι πολλοί επισκέπτες προμηθεύονται φάρμακα από τη χώρα λόγω χαμηλού κόστους. Επίσης, έκανε λόγο για ρεκόρ χειρουργείων στο δημόσιο σύστημα υγείας, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί ιδιωτικοποίησης.

Ο υπουργός προανήγγειλε ακόμη τη δημιουργία Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Αθήνα, ενώ απαντώντας σε κριτική εργαζόμενης στον «Ευαγγελισμό» υποστήριξε ότι στο νοσοκομείο υλοποιούνται σημαντικά έργα αναβάθμισης ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις του Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος παρουσίασε προτάσεις από το αμερικανικό σύστημα υγείας, με τον υπουργό να τις χαρακτηρίζει ενδιαφέρουσες, ευχαριστώντας τον για την τοποθέτησή του.