Ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στον RealFM, τόνισε ότι «Ο Μητσοτάκης απέδειξε ότι διαθέτει θεσμική υπευθυνότητα. Οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα διαφορετικό μήνυμα, το οποίο εκπέμπει αυτός ο πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση, ότι σέβεται τους θεσμούς, δεν χρησιμοποιεί τους θεσμούς, δεν εργαλειοποιεί τους θεσμούς για πολιτικά οφέλη. Αν και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι του χρόνου την άνοιξη, που όπως είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα έχουμε εκλογές, και το πολιτικό περιβάλλον θα είναι καλύτερο για τη χώρα και η σταθερότητα θα έχει εμπεδωθεί και τα αποτελέσματα στην οικονομία θα είναι ακόμη καλύτερα».

Ο Θεσσαλός πολιτικός σημείωσε επίσης, ότι «υπάρχει δημοσιονομικός χώρος 1 δισ., όπως διαβάζω, μπορεί και παραπάνω, στην ΔΕΘ, προκειμένου να ανακοινωθούν μέτρα περαιτέρω στήριξης της μεσαίας τάξης, των αδύναμων συμπολιτών, περαιτέρω μείωση φόρων και περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων. Άρα έχουμε μπροστά μας ακόμη σχεδόν ένα χρόνο για την υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Εμείς θα προσέλθουμε παρουσιάζοντας τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις και την υλοποίησή τους».

Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια

Ο κ. Χαρακόπουλος, ερωτηθείς σχετικά, επισήμανε: «Δεν θα υποστηρίξω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά το γεγονός και μόνο ότι πριν μία δεκαετία ο υπουργός Οικονομικών της χώρας ήταν ο “αποδιοπομπαίος τράγος” στο Eurogroup και σήμερα ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup, δείχνει την τεράστια απόσταση που έχει καλύψει η χώρα στο επίπεδο προόδου της οικονομίας. Το γεγονός ότι άλλες χώρες μπαίνουν σε διαδικασία δημοσιονομικού ελλείμματος και εποπτείας και η Ελλάδα έχει βγει από αυτή τη διαδικασία, μαρτυρά, επίσης, του λόγου του αληθές ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Να μη θυμίσω πού βρισκόταν ο κατώτατος μισθός και πού είναι σήμερα». Συνεχίζοντας, υπενθύμισε τον υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης της χώρας σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως, και καταβάλλεται προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας που είναι υπαρκτό. Ο πληθωρισμός, εν πολλοίς είναι αποτέλεσμα εξωγενών κρίσεων αρχικά του πολέμου στην Ουκρανία και τώρα στη Μέση Ανατολή. Ευελπιστούμε ότι η συμφωνία που φαίνεται ότι καταλήγουν οι ΗΠΑ με το Ιράν θα οδηγήσει σε γενναία αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον πληθωρισμό και στην χώρα μας. Από κει και πέρα, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν».

Ο Τσίπρας κάτω από τα αποτυχημένα ποσοστά του ’23

Παράλληλα, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ όταν ρωτήθηκε σχετικά με το αν η ΝΔ θεωρεί βασικό αντίπαλο το κόμμα Τσίπρα, απάντησε ότι «φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας, το κόμμα του, η ΕΛΑΣ είναι αυτό που έρχεται δεύτερο. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, αλλά δεν είναι ζήτημα που αφορά εμάς. Εκείνο που έχει μία αξία να τονίσει κανείς, είναι το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας έχει πραγματικά ένα τάλαντο επικοινωνιακό, διότι έφυγε ως αποτυχημένος αρχηγός με 17% από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εκλογές του ’23, και επανέρχεται τώρα ως κάτι “νέο και ελπιδοφόρο”. Ως κάτι τέτοιο αυτοπροτείνεται, αυτοπαρουσιάζεται μετά το λεγόμενο rebranding, την επανεκκίνηση, και στις δημοσκοπήσεις είναι κάτω από τα ποσοστά με τα οποία αποχώρησε ως αποτυχημένος».

Μάλιστα, προσέθεσε ότι «ο κ. Τσίπρας δεν θέλει να ταυτιστεί, προφανώς, με πρόσωπα από την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θυμόμαστε την είχε βάλει στον εξώστη, αλλά το ζητούμενο είναι πέρα από το ποιος μιλάει και το τι λέει! Έχει αλλάξει κάτι στην πολιτική ρητορική, στις προτάσεις που παρουσιάζει; Ακούμε μία πλειοδοσία υποσχέσεων για δωρεάν παροχές, τα δωρεάν εισιτήρια. Θυμίζει λίγο το δεν πληρώνω, με το κίνημα για τα διόδια, και είδαμε το αποτέλεσμα».

Να μην ανοιχθούν νέες πληγές στη βάση

Σχετικά με τις πληροφορίες για ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Χαρακόπουλος ανέφερε ότι «μετά από μία πολυτάραχη πολιτική διαδρομή μετά την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την πολιτική έρημο που διάβηκε ο ίδιος, ο Αντώνης Σαμαράς είχε μία δεύτερη ευκαιρία και έγινε πραγματικά ένας καλός πρωθυπουργός με τη ΝΔ. Θα σας έλεγα, λοιπόν, ότι και για την πολιτική υστεροφημία του ιδίου δεν θα ήταν σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και όταν ανοίγουν πληγές, χρειάζεται πολύς χρόνος για να επουλωθούν. Εσείς το θυμόσαστε, αλλά να το θυμίσουμε στους ακροατές μας. Το 2012 ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αρχηγός της ΝΔ και διεκδικούσε την πρωθυπουργία. Ανακοινώθηκε η συμμετοχή στους συνδυασμούς του κόμματος, του άλλοτε στενού του συνεργάτη, του Συμπιλίδη, και λίγες ημέρες μετά, υπό το βάρος της οργής του κόσμου της παράταξης, του κόσμου της ΝΔ, ανακοινώθηκε η απόσυρση της υποψηφιότητάς του. Λοιπόν, οι πληγές όταν ανοίγουν, χρειάζονται πολύ χρόνο για να επουλωθούν. Ελπίζω να μην ανοιχθούν νέες πληγές», σύμφωνα με το ΑΠΕ