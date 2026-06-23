Το FBI ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο ακόμη υπόπτων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε σχέδιο επίθεσης κατά μελών του Κογκρέσου των ΗΠΑ με διασυνδέσεις με το Ισραήλ, σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ είχαν γνωστοποιήσει την περασμένη εβδομάδα τη σύλληψη πέντε ατόμων για την ίδια υπόθεση. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να σχεδίαζαν τη χρήση drones εξοπλισμένων με εκρηκτικά, καθώς και ελεύθερων σκοπευτών, με στόχο εκδήλωση μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιούνταν στον χώρο του Λευκού Οίκου.

Οι φερόμενοι ως συνωμότες είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο στοχοποίησης πολιτικών με σχέσεις με το λεγόμενο «φιλοϊσραηλινό λόμπι».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο ακόμη υπόπτων, του Ουίλιαμ Λι Σπάρτακους Φόλκνερ από την πολιτεία της Ουάσινγκτον και του Τζόρνταν W. Ρίνκερ, 28 ετών, από το Μιζούρι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονίας.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, ο Φόλκνερ διαθέτει εμπειρία στην κατασκευή και τον χειρισμό drones και φέρεται να είχε συζητήσει με τους υπόλοιπους τη δυνατότητα εξοπλισμού τους με εκρηκτικά.

Ο Ρίνκερ φέρεται να έλαβε 1.200 δολάρια σε μετρητά από άλλον ύποπτο για την κάλυψη εξόδων του σχεδίου, ενώ φέρεται επίσης να παρέδωσε κυνηγετικό όπλο σε έναν από τους συγκατηγορούμενους.

Κατά την έρευνα στην οικία του, οι αρχές εντόπισαν τέσσερα πυροβόλα όπλα, μάσκα αερίων, γυαλιά νυχτερινής όρασης, θερμικό σκοπευτικό και αλεξίσφαιρο εξοπλισμό.