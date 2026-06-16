Μια «δυνητική απειλή» στο τουρνουά Μικτών Πολεμικών Τεχνών που διοργανώθηκε την Κυριακή για τα 80ά του γενέθλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου απετράπη από το FBI, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών.

«Πολλά άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση και οι φερόμενες ως σχεδιαζόμενες επιθέσεις απετράπησαν», δήλωσε ο Κας Πατέλ με ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο ίδιος εξήγησε ότι στο σχέδιο εμπλέκονται άτομα που βρίσκονται εκτός της περιοχής της Ουάσινγκτον, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.