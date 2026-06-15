Μια πρωτόγνωρη αθλητική διοργάνωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στον Λευκό Οίκο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να φιλοξενεί αγώνες μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA) στον κήπο της προεδρικής κατοικίας. Η εκδήλωση, η οποία δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του θεσμού, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ συνδυάζει τη δημόσια εικόνα της προεδρίας με θεαματικές εκδηλώσεις, πολιτικά μηνύματα και δραστηριότητες που συνδέονται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα του περιβάλλοντός του, σύμφωνα με το Reuters.

Η διοργάνωση του Ultimate Fighting Championship (UFC) αποτέλεσε το πρώτο επαγγελματικό αθλητικό γεγονός που φιλοξενήθηκε ποτέ στον Λευκό Οίκο. Εντάχθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και αποτέλεσε βασικό στοιχείο του αθλητικού προγράμματος που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι αγώνες διεξήχθησαν ανήμερα των 80ών γενεθλίων του Αμερικανού προέδρου και ξεκίνησαν λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του ίδιου και Ιρανών αξιωματούχων περί επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών. Η σύγκρουση, η οποία διαρκεί εδώ και τέσσερις μήνες, έχει συμβάλει στην εκτίναξη των τιμών καταναλωτή στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας τριετίας, προκαλώντας δυσαρέσκεια σε μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων. Παράλληλα, η εκδήλωση συνέπεσε με τις προσπάθειες του Τραμπ να αντικρούσει την εικόνα ενός προέδρου που βρίσκεται σε πορεία αποχώρησης από την πολιτική σκηνή και έχει περιορισμένη επιρροή.

Λίγα λεπτά μετά την άφιξή του δίπλα στο ρινγκ, υπό τους ήχους της μπάντας των Πεζοναυτών που εκτελούσε το «Thunderstruck» των AC/DC, ο Τραμπ συνέχιζε να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία με το Ιράν, ενώ ταυτόχρονα επικοινωνούσε τηλεφωνικά με δημοσιογράφους.

Στο οκτάγωνο κλουβί της διοργάνωσης προβάλλονταν οι χορηγοί της βραδιάς, μεταξύ των οποίων μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις αλλά και οργανισμοί που θεωρούνται πολιτικοί σύμμαχοι του προέδρου. Ανάμεσά τους βρίσκονταν η πλατφόρμα streaming βίντεο Rumble, η εταιρεία τεχνολογίας EasyPost, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των αυτοματισμών και της διαχείρισης αποστολών και logistics, καθώς και η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA.

Μετά το τέλος των αναμετρήσεων, αρκετοί από τους νικητές έσπευσαν να χαιρετίσουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Μπο Νικάλ, ο οποίος επικράτησε με νοκ άουτ, ανέβηκε στον φράκτη του κλουβιού για να του σφίξει το χέρι. Ο Τραμπ ανταπέδωσε τη χειραψία, αγγίζοντας τα κόκκινα γάντια του αθλητή και συγχαίροντάς τον χτυπώντας τον στον ώμο.

«Αυτό είναι απίστευτο», είπε αργότερα ο Νικάλ δείχνοντας προς τον Τραμπ στη συνέντευξή που έδωσε μετά το ματς στον podcaster Τζο Ρόγκαν, τηλεοπτικό σχολιαστή του UFC. «Χρειάζεται ένα τόσο ιδιαίτερο άτομο για να μπορεί να έχει τα κότσια να κάνει κάτι τέτοιο».

Ανάλογη ήταν και η στάση του νικητή της κατηγορίας βαρέων βαρών Τζος Χόκιτ. Ο αθλητής χάρισε στον πρόεδρο ένα αντικείμενο, το οποίο ο Τραμπ φόρεσε στον λαιμό του, ενώ στη συνέχεια εκφώνησε μια ομιλία γεμάτη βωμολοχίες, στην οποία εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ και ολοκλήρωσε με ένα μισογυνικό σχόλιο εις βάρος της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ Ομπάμα.

Η ειδικά διαμορφωμένη αρένα, που έφερε την ονομασία «The Claw», διέθετε είκοσι σειρές καθισμάτων σε κάθε πλευρά, ενώ οι κατασκευές στήριξής της υψώνονταν πάνω από τη στέγη του Λευκού Οίκου. Ο χώρος ήταν αισθητά πιο περιορισμένος και οικείος σε σύγκριση με τις αρένες που χρησιμοποιεί συνήθως η UFC. Οι αθλητές προετοιμάζονταν στο γειτονικό Κτίριο Αϊζενχάουερ και στη συνέχεια έκαναν την είσοδό τους περνώντας μέσα από τον ίδιο τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τις περιγραφές, η ένταση του ηχητικού συστήματος ήταν τόσο μεγάλη ώστε οι τοίχοι του προεδρικού μεγάρου δονούνταν.

Όπως επισημαίνει το Reuters, 17 μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα διευρύνει τα όρια του προεδρικού ρόλου, επιδιώκοντας να προσελκύει τη δημόσια προσοχή και να εκπέμπει εικόνα ισχύος.

Τον Μάρτιο, ο πρόεδρος είχε γνωστοποιήσει την αγορά μετοχών αξίας έως και 50.000 δολαρίων στην TKO Group Holdings, τη χρηματιστηριακά εισηγμένη μητρική εταιρεία της UFC. Παρότι οι διοργανωτές ανέφεραν ότι το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανήλθε στα 60 εκατομμύρια δολάρια, ούτε η εταιρεία ούτε ο Λευκός Οίκος έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τους οικονομικούς διακανονισμούς που αφορούν τη διοργάνωση.

«Η μεγάλη πλειονότητα των Αμερικανών δεν γιορτάζει τα 250 χρόνια της Αμερικής παρακολουθώντας αγώνα UFC», λέει ο Νταν Ρέιμπερν, ένας ανεξάρτητος αναλυτής. «Αυτό ήταν πραγματικά μια ιδιωτική εκδήλωση».

Η μετάδοση των αγώνων μέσω της πλατφόρμας Paramount+ συνοδευόταν από χορηγία των Trump Coin, των χρυσών και ασημένιων νομισμάτων που φέρουν το προφίλ του προέδρου και διατίθενται προς πώληση από την οικογένεια Τραμπ. Επιπλέον, η εταιρεία κρυπτονομισμάτων World Liberty Financial, η οποία υποστηρίζεται από δύο γιους του προέδρου αλλά και από τον γιο του επικεφαλής των διπλωματικών διαπραγματευτών του, συνέβαλε στη συγκέντρωση των χρημάτων που καταβλήθηκαν στους αθλητές.

Τα εισιτήρια δεν διατέθηκαν στο ευρύ κοινό. Η αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε στρατιωτικούς να καλύψουν μέρος των περίπου 4.000 θέσεων της αρένας, ενώ επιπλέον προσκλήσεις διανεμήθηκαν από τον Λευκό Οίκο. Η UFC παραχώρησε ακόμη εισιτήρια σε καλεσμένους που κατέβαλαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο Reuters.

Απαντώντας στις επικρίσεις περί πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πρόεδρο διαχειρίζονται από την οικογένειά του και όχι από τον ίδιο.