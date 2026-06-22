Το Seatrac στους Νέους Επιβάτες έγινε στόχος άγνωστων δραστών, προκαλώντας την άμεση και έντονη δημόσια τοποθέτηση της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Η Βούλα Πατουλίδου ενημερώθηκε για το περιστατικό από τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, Θεόδωρο Τζέκο, και προχώρησε σε μια σκληρή ανάρτηση, αναδεικνύοντας το μέγεθος της κοινωνικής απαξίωσης πίσω από την καταστροφή της υποδομής για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην παραλία.

«Μου κόπηκαν τα γόνατα όταν με ενημέρωσε ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο Θεόδωρος ο Τζέκος, πως βανδάλισαν το Seatrac των Νέων Επιβατών», αναφέρει στην έναρξη της δήλωσής της, προσθέτοντας: «Ένιωσα το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι. Γιατί γι’ αυτά τα μηχανήματα, εγώ δεν έβαλα απλώς μια υπογραφή. Έφτυσα αίμα, έδωσα μάχες».

Το ανθρώπινο πρόσωπο της υποδομής και το ξέσπασμα για τη «σαπίλα»

Η Αντιπεριφερειάρχη περιγράφει τη σημασία που έχει η συγκεκριμένη εγκατάσταση Seatrac για την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας, φέρνοντας ως παράδειγμα μια προσωπική της ανάμνηση.

«Κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία από το καλοκαίρι του ’23 και μου ραγίζει η καρδιά. Θυμάμαι τον κ. Μιχάλη να μπαίνει στη θάλασσα και να τραγουδάει με όλη δύναμη της ψυχής του: “Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, το αγριολούλουδο αντέχει…” Πόση λαχτάρα! Πόση χαρά, θαμμένη και ξεχασμένη στην ψυχούλα του, ξυπνούσε με μια και μόνο “βουτιά” στη θαλασσίτσα μας. Εκεί, μέσα στο νερό, ο κ. Μιχάλης ήταν ελεύθερος. Ήταν νικητής», σημειώνει χαρακτηριστικά, ενώ συνεχίζει σε έντονο ύφος: «Ο κ. Μιχάλης αντέχει. Έχει μάθει στα δύσκολα. Εγώ όμως δεν αντέχω! Δεν έμαθα ποτέ να σωπαίνω. Έχω μάθει να παλεύω μετωπικά, με το κεφάλι ψηλά, και αυτή η σαπίλα με ξεπερνάει. Γίνομαι έξαλλη! Γιατί αυτό που κάνατε δεν είναι απλά βανδαλισμός σε σίδερα και βίδες. Είναι βανδαλισμός στην ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Παράλληλα, εστιάζει στην κοινωνική διάσταση του ζητήματος, ασκώντας κριτική για τη συμπεριφορά των δραστών σε περίπτωση που πρόκειται για νεαρά άτομα: «Κι αν είστε ανήλικοι εσείς που το κάνατε, τότε το χαστούκι στο πρόσωπό μας είναι ακόμα μεγαλύτερο. Σημαίνει ότι αποτύχαμε παταγωδώς ως κοινωνία. Σημαίνει ότι μεγαλώνουμε παιδιά με νεκρωμένα σπλάχνα. Παιδιά-ρομπότ, ανίκανα να νιώσουν τον πόνο του διπλανού τους».

Η επόμενη μέρα στον Δήμο Θερμαϊκού

Η αποκατάσταση της ζημιάς στον Δήμο Θερμαϊκού έχει ήδη δρομολογηθεί, με την ίδια πάντως να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους προχώρησαν σε αυτή την πράξη.

«Το Seatrac θα φτιαχτεί. Ο Δήμαρχος με διαβεβαίωσε ότι την Τετάρτη θα ναι στη θέση του. Με τη δική μας συλλογική ψυχή όμως τι γίνεται; Ποιος θα αποκαταστήσει αυτό το σπασμένο, άρρωστο κομμάτι μας;», αναρωτιέται, κλείνοντας την τοποθέτησή της με σκληρή γλώσσα:

«Ακούστε λοιπόν, εσείς οι “μάγκες” του σκοταδιού: Ξέρετε τι είναι ένα βήμα για τον κ. Μιχάλη; Εσείς το κάνετε χωρίς να το σκέφτεστε, θεωρώντας το δεδομένο. Για εκείνον, η απόσταση από την άμμο μέχρι το νερό είναι ένας ολόκληρος μαραθώνιος.

Αν είχατε έστω και μια στάλα συνείδησης, αν μπορούσατε να νιώσετε έστω και στο ελάχιστο το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου την ώρα που τραγουδάει μες στο νερό, θα θέλατε να ανοίξει η γη να σας καταπιεί από ντροπή. Τα σίδερα ξαναφτιάχνονται. Οι μάχες μας για το δίκαιο, για τον άνθρωπο, για την αξιοπρέπεια, δεν λυγίζουν από μερικές μαύρες, άδειες ψυχές. Εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά. Εσείς μείνετε στο σκοτάδι σας και στη μιζέρια σας».