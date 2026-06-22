Ο Λιονέλ Μέσι πήρε από το χέρι την Εθνική Αργεντινής και την οδήγησε στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Αργεντίνος ήταν ο απόλυτος σταρ στο ματς με την Αυστρία, καθώς με δυο δικά του τέρματα η Αργεντινή νίκησε με 2-0, ενώ ο ίδιος έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ.

Ο Μέσι με τα δύο του γκολ έφτασε τα 18 και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Κλόζε με 16 γκολ. Παράλληλα η Εθνική Αργεντινής έχει πετύχει πέντε γκολ στο φετινό Μουντιάλ και τα σημείωσε και τα πέντε ο Μέσι!

Η Εθνική Αργεντινής μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στο 7ο λεπτό κέρδισε πέναλτι, οι Σλάγκερ και Πος έπεσαν πάνω στον Λαουτάρο Μαρτίνες. Την εκτέλεση στο 9ο λεπτό ανέλαβε ο Λιονέλ Μέσι ωστόσο έστειλε την μπάλα άουτ. Στο 19’ ο Μέσι και πάλι βγήκε τετ α τετ με τον Σλάγκερ με τον τελευταίο να διώχνει την μπάλα.

Στο 23′ η Αυστρία βγήκε για πρώτη φορά στην επίθεση, αλλά το σουτ του Σάμπιτσερ σταμάτησε πάνω στον Ρομέρο, ενώ στο 32ο λεπτό η μπάλα από το σουτ του Μέσι σταμάτησε πάνω στον Αλάμπα.

Τελικά ο Μέσι πήρε το «αίμα του πίσω» στο 38ο λεπτό του αγώνα. Ο Αλμάδα έκανε την πάσα στο ύψος της μεγάλης περιοχής ο Μεδίνα άφησε τη μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του και ο Μέσι με δυνατό πλασέ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Αργεντινή ήταν και πάλι αυτή που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αν και η πρώτη καλή στιγμή ήταν για την Αυστρία, στο 55’ όταν ο Σάμπιτσερ εκτέλεσε απευθείας φάουλ με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να αποκρούει.

Στο 65’ ο Σλάγκερ απέκρουσε το σουτ του Μέσι, ενώ στο 72’ και στο 86’ ο Νίκο Γκονζάλες δεν νίκησε τον τερματοφύλακα της Αυστρίας.

Τελικά αυτό το έκανε στις καθυστερήσεις του αγώνα ποιος άλλος, ο Μέσι. Στο 90+5’ μετά από φάση διαρκείας ο Μέσι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για την Αργεντινή.

Αργεντινή: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Λισάντρο Μαρτίνες, Ρομέρο (57′ Οταμέντι), Μεδίνα (82′ Ταγλιαφίκο), Μολίνα, Ντε Πολ (82′ Παρέδες), Μακάλιστερ, Φερνάντες, Μέσι, Αλμάδα (64′ Άλβαρες), Λαουτάρο Μαρτίνες (64′ Νίκο Γκονσάλες).

Αυστρία: Αλεξάντερ Σλάγκερ, Ντάνσο, Πος (68′ Πρας), Αλάμπα (68′ Φριντλ), Τσαβέρ Σλάγκερ, Σέιβαλντ, Σάμπιτσερ, Σμιντ (79′ Βίμερ), Λάιμερ, Βάνερ (68′ Αρναούτοβιτς), Γκρέγκοριτς (85′ Τσουκουεμέκα).