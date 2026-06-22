Σε μια απόφαση-καταπέλτη προχώρησε το δικαστήριο του Σέφιλντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιβάλλοντας συνολική ποινή φυλάκισης 40 ετών σε τρία αδέλφια πακιστανικής καταγωγής. Οι Αμάρ, Καμάρ και Καμράν Ιλιάς κρίθηκαν ένοχοι για μια σειρά από ειδεχθή σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος πέντε γυναικών, οι οποίες ήταν ανήλικες, ακόμη και 12 ετών, την περίοδο που δέχονταν τις εφιαλτικές επιθέσεις.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύκροτης υπόθεσης, ο 41χρονος Αμάρ Ιλιάς καταδικάστηκε ερήμην σε κάθειρξη 27 ετών για 20 σεξουαλικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων βιασμών. Ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει στο Πακιστάν παραβιάζοντας τους περιοριστικούς όρους, με την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Οι αδελφοί του, Καμάρ και Καμράν, καταδικάστηκαν σε 10 και 3 χρόνια φυλάκισης αντίστοιχα, καθώς συμμετείχαν στην κακοποίηση ενός 12χρονου κοριτσιού μεταξύ 2004 και 2008.



Οι καταθέσεις των θυμάτων, που σήμερα είναι γυναίκες περίπου 30 ετών, ράγισαν καρδιές μέσα στη δικαστική αίθουσα, αποτυπώνοντας το μέγεθος του μακροχρόνιου ψυχικού τραύματος. «Οι τρεις κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την ευαλωτότητά μου και μου έκλεψαν την παιδική ηλικία. Αυτό που μου έκαναν δεν τελείωσε όταν σταμάτησε η κακοποίηση. Διαμόρφωσε κάθε χρόνο της ζωής μου από τότε. Δεν ήταν ένα κεφάλαιο που μπορούσα να κλείσω· ήταν μια ισόβια ποινή που δεν συμφώνησα ποτέ να εκτίσω. Ζητώ από το δικαστήριο να κατανοήσει το πλήρες βάρος της ζημιάς που προκάλεσαν — μια ζημιά που κουβαλώ στο μυαλό μου, στο σώμα μου, στις σχέσεις μου και στο μέλλον μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η γυναίκα που έπεσε θύμα και των τριών αδελφών.



Μια άλλη επιζήσασα, η οποία βιάστηκε στα 13 της χρόνια ενώ κοιμόταν, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης προς τον Αμάρ Ιλιάς: «Όσα χρόνια κι αν περάσεις στη φυλακή, αυτό δεν θα φύγει ποτέ από μέσα μου. Όμως, όσο κι αν υπέφερα, πάντα σηκώνομαι ξανά. Αναγκάστηκα να βρω τη δύναμη να παλέψω και να αντιμετωμίσω τους φόβους μου, κάτι που εσύ δεν είχες το θάρρος να κάνεις. Παίρνω ξανά τον έλεγχο της ζωής μου γιατί πλέον βλέπω ποιος πραγματικά είσαι — ένας νταής, ένας δειλός. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε κάποιον σαν εσένα ή σε όσα μου συνέβησαν να καθορίσουν ποια είμαι».

Five women have told a court about the impact of being sexually abused by three brothers, as the men were sentenced to a total of 40 years in prison today.



Amar Ilyas, 41, of Sheffield, was sentenced in his absence to 27 years in prison for 20 sexual offences against the five… https://t.co/9WbYs5OR27 pic.twitter.com/5M7BqKVgAJ — Isolated Incidents (@diversity999x) June 22, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος, ένα τρίτο θύμα, που ναρκώθηκε πριν βιαστεί δύο φορές στα 13 της, δήλωσε: «Ελπίζω τώρα να μπορέσω να αρχίσω να ξαναχτίζω τη ζωή μου και να αποδείξω ότι είμαι πιο δυνατή από εσένα, καλύτερη από εσένα, πιο καλή από εσένα και με υψηλότερες ηθικές αξίες. Είμαι επιζήσασα. Εσύ είσαι ένας δειλός που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του».



Τέλος, μια τέταρτη γυναίκα που δέχθηκε επίθεση σε ένα στενό, συμπλήρωσε: «Με έκανες να υποφέρω για τόσα πολλά χρόνια. Εκμεταλλεύτηκες την ευάλωτη κατάστασή μου. Κοιτάζω πίσω και σκέφτομαι πώς τόλμησες να μου κάνεις αυτό που έκανες. Κατέστρεψες ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, αλλά δεν θα νικήσεις ποτέ. Έχω χτίσει τη δική μου ζωή και, παρότι θα ζω πάντα με αυτό που συνέβη, δεν θα επιτρέψω να με λυγίσει».



Οι συλλήψεις των δραστών έγιναν το 2020 στο πλαίσιο της γιγαντιαίας έρευνας «Επιχείρηση Stovewood» για τη συστηματική παιδική σεξουαλική κακοποίηση στο Ρόδερχαμ, σύμφωνα με το σάιτ Britanniadaily.com