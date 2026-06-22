Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (22/6) στην Κερατέα, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ήταν κοντά στη Λεωφόρο Λαυρίου και εκτεινόταν από το Ζαπάνι μέχρι Αβρόκαστρο.

Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μίας ώρας χωρίς να κινδυνεύουν οικίες και υποδομές.

Έχουν κινητοποιηθεί 73 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 31 οχήματα και τεράστιος αριθμός εθελοντών της περιοχής.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 61 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 25 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου από τη διασταύρωση του ΒΙΟΠΑ (42ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαύριο. Τα οχήματα εκτρέπονται μέσω της Πλάκας Κερατέας προκειμένου να κινηθούν προς το Λαύριο.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Σε επιφυλακή οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Στερεά Ελλάδα, έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή. Επιπλέον, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη και στα τρία μέτωπα, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής είναι σε ύφεση. Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ. Επιπλέον, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.