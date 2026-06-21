Η υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν τη σκληρότητα του εγκλήματος και τις κινήσεις του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη μετά τη δολοφονία.

Η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε θαμμένη σε αγροτική έκταση στον Βατόλακκο Χανίων, σε σημείο που υπέδειξε ο ίδιος ο 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος ήταν ενοικιαστής της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 45χρονη βρέθηκε δεμένη με πλαστικά δεματικά (tie wrap) και φιμωμένη, ενώ η σορός της βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Πώς φέρεται να έγινε το έγκλημα

Κατά την ομολογία του, το έγκλημα σημειώθηκε στις 30 Μαΐου, έπειτα από έντονο καβγά στο σπίτι όπου διέμενε ο 43χρονος. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συνάντηση εξελίχθηκε σε λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, η Σταυρούλα Λεβεντάκη δέχθηκε αρχικά χτύπημα με γυάλινο μπουκάλι μπύρας, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Στη συνέχεια ο δράστης φέρεται να τη μαχαίρωσε δύο φορές στον θώρακα, κοντά στην καρδιά.

Καθώς η 45χρονη φώναζε ζητώντας βοήθεια, ο 43χρονος φέρεται να της έκλεισε το στόμα, χρησιμοποιώντας ακόμη και μονωτική ταινία. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στη συνέχεια την χτύπησε στο κεφάλι με ξύλινο κούτσουρο, τραύμα που εκτιμάται ότι ήταν καθοριστικό για τον θάνατό της.

Μετά τη δολοφονία, έδεσε τα χέρια και τα πόδια της με tie wrap, τύλιξε το σώμα της σε σακούλες και το άφησε μέσα στο σπίτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Η μεταφορά και η ταφή της σορού

Νωρίς το πρωί της 31ης Μαΐου, ο 43χρονος φέρεται να μετέφερε τη σορό με το βαν που χρησιμοποιούσε σε χωράφι ιδιοκτησίας του στον Βατόλακκο, περίπου πέντε χιλιόμετρα από το σημείο του εγκλήματος.

Εκεί έσκαψε λάκκο και έθαψε το σώμα της 45χρονης, επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος της δολοφονίας. Η σορός εντοπίστηκε έπειτα από την ομολογία του και την υπόδειξη του ακριβούς σημείου στους αστυνομικούς.

Το πιθανό ερωτικό κίνητρο

Αν και ο 43χρονος αποδίδει τον καβγά σε διαφωνίες που σχετίζονταν με το σπίτι που νοίκιαζε, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το κίνητρο να ήταν ερωτικής φύσεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης και η Σταυρούλα Λεβεντάκη φέρεται να διατηρούσαν στο παρελθόν ερωτική σχέση. Ο ίδιος φέρεται να είχε συνάψει νέα σχέση και να προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το θύμα, ενώ η 45χρονη φέρεται να τον απειλούσε ότι θα αποκαλύψει τη μεταξύ τους σχέση στη σύζυγό του, η οποία βρίσκεται στη Γαύδο.

Ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι η γυναίκα του ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά και την ημέρα του εγκλήματος και ότι η άρνησή του αποτέλεσε αφορμή για νέα ένταση μεταξύ τους. Οι ισχυρισμοί αυτοί ερευνώνται από τις Αρχές στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Πώς «έσπασε» ο δράστης

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του έπειτα από πολύωρη ανάκριση που διήρκεσε περισσότερες από 15 ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος αρχικά επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, φέρεται μάλιστα να προσπάθησε να εμπλέξει στην υπόθεση ακόμη και συγγενικό πρόσωπο του θύματος. Ωστόσο, τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι Αρχές, μεταξύ των οποίων τραπεζικές κινήσεις και αναλήψεις χρημάτων από λογαριασμούς της 45χρονης μετά την εξαφάνισή της, οδήγησαν στην κατάρρευση των ισχυρισμών του.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι οι τραπεζικές κάρτες της 45χρονης είχαν δοθεί σε άλλο αλλοδαπό άτομο, με το PIN να είναι σημειωμένο πάνω στις κάρτες, γεγονός που επέτρεψε την πραγματοποίηση αναλήψεων από ΑΤΜ της περιοχής για αρκετές ημέρες μετά τη δολοφονία.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που θα φωτίσουν πλήρως τις συνθήκες και την ακριβή αιτία θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη.