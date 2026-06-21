Εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου συνέχισαν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρά τις αντικρουόμενες ανακοινώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σχετικά με το αν η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος έχει πράγματι κλείσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, στοιχεία παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι η ναυτιλιακή και ενεργειακή δραστηριότητα στην περιοχή συνεχίζεται, παρά το κλίμα έντασης και τις αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών.

Δεδομένα καταγραφής πλοίων έδειξαν ότι πέντε φορτωμένα υπερδεξαμενόπλοια, συνολικής χωρητικότητας περίπου 8 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, εισήλθαν ή κινήθηκαν εντός των Στενών του Ορμούζ το Σάββατο και την Κυριακή. Τα πλοία ακολούθησαν τη νότια διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται λειτουργική από τις διεθνείς ναυτιλιακές αρχές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεξαμενόπλοια εξαφανίστηκαν προσωρινά από τα συστήματα παρακολούθησης, πιθανότατα λόγω περιορισμού ή απενεργοποίησης των σημάτων AIS, ωστόσο επανεμφανίστηκαν αργότερα συνεχίζοντας κανονικά την πορεία τους.

Η εικόνα αυτή ενισχύει την αμερικανική εκτίμηση ότι οι ναυτικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή μπορούν να διατηρήσουν ασφαλή τη διέλευση μέσω της νότιας διαδρομής, ακόμη και υπό συνθήκες αυξημένης έντασης. Αντίθετα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι διατηρεί τον έλεγχο της περιοχής και θεωρεί τη βόρεια διαδρομή ως τη μοναδική επιτρεπόμενη οδό διέλευσης.

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι περίπου 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, παρά τις αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί πλήρους διακοπής της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, ναυτιλιακός οργανισμός που συντονίζει την κυκλοφορία πλοίων στην περιοχή είχε ενημερώσει ότι η διέλευση μέσω της νότιας διαδρομής κοντά στο Ομάν παρέμενε διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο, υπό την προϋπόθεση ότι τα πλοία διατηρούν ενεργά τα συστήματα εντοπισμού τους.

Συνεχίζονται οι μεταφορές πετρελαίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης, το δεξαμενόπλοιο «Gulf Sunrise», που μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού με προορισμό την Ιαπωνία, καταγράφηκε να πλέει στον Κόλπο του Ομάν αφού είχε χαθεί προσωρινά από τα ραντάρ κοντά στην είσοδο των Στενών.

Αντίστοιχα, το «Angola B», φορτωμένο με αργό πετρέλαιο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εντοπίστηκε να κινείται γύρω από τη χερσόνησο Μουσαντάμ, ενώ το «Monaco Loyalty» δεν είχε ακόμη φτάσει στο κρίσιμο σημείο διέλευσης όταν σταμάτησε προσωρινά να εκπέμπει σήμα.

Δύο ακόμη μεγάλα δεξαμενόπλοια, τα «Nordic Cross» και «Nordic Pollux», χωρητικότητας περίπου 1 εκατομμυρίου βαρελιών το καθένα, εξέπεμψαν τα τελευταία τους σήματα από θέσεις που τα έθεταν σε τροχιά διέλευσης μέσω της νότιας διαδρομής.

Την ίδια στιγμή, πλοία που μεταφέρουν συνολικά περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Ιράκ και το Κουβέιτ προς την Ινδία καταγράφηκαν να κινούνται κοντά στο νησί Κεσμ, ακολουθώντας διαδρομές που φέρεται να έχουν εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές.

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζονται, ενώ καταγράφηκαν και κινήσεις πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τον Περσικό Κόλπο.

Το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών (JMIC) έχει ήδη εκδώσει οδηγίες προς τα πλοία να χρησιμοποιούν τη νότια διαδρομή με ενεργοποιημένα τα συστήματα AIS, τα ραντάρ και τα φώτα ναυσιπλοΐας, επιτρέποντας τη διέλευση τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του κόσμου, από το οποίο διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.