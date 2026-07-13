Η Ελλάδα χαιρετίζει τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, με το υπουργείο Εξωτερικών να στέλνει σαφές μήνυμα στήριξης μέσω ανάρτησης στο Χ.



Η τοποθέτηση του κ. Φίτο στη συγκεκριμένη θέση αντιμετωπίζεται από την Αθήνα ως θετική εξέλιξη, σε μια περίοδο που το Κυπριακό παραμένει ανοιχτό μέτωπο και η εμπλοκή της ΕΕ θεωρείται κρίσιμη για την επόμενη μέρα των διαπραγματεύσεων.



Με τη δημόσια παρέμβασή του, το ΥΠΕΞ επιχειρεί να αναδείξει τον αναβαθμισμένο ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμών στο Κυπριακό και να υπογραμμίσει τη σταθερή ελληνική γραμμή υπέρ μιας πιο ενεργού ευρωπαϊκής παρουσίας στο ζήτημα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως τόνισε το Υπ.,Εξ. «αυτό αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, σύμφωνα με τους σχετικούς Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ, προς όφελος όλων των Κυπρίων».