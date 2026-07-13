Την ήττα με 81-67 από την Ισπανία στην 3η και τελευταία αγωνιστική του Group C στη φάση των ομίλων στο EuroBasket U20 στη Λιουμπλιάνα γνώρισε η Εθνική ομάδα Νέων Ανδρών και έπεσε στο 1-2 και στην τρίτη θέση του ομίλου.

Στην πρώτη και την δεύτερη περίοδο η Εθνική Νέων Ανδρών ήταν καλή κλείνοντας με 16-11 το πρώτο δεκάλεπτο και με ισοπαλία 37-37 το ημίχρονο.

Ωστόσο στο τρίτο δεκάλεπτο ένα επιμέρους 20-6 ήταν αυτό που στοίχισε ιδιαίτερα, αφού εκεί η ψαλίδα άνοιξε στους 14 πόντους (43-57) και τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν με την Ισπανία να κάνει το 52-70.

Στην τελευταία περίοδο η Ισπανία κράτησε το προβάδισμα που απέκτησε και έφτασε έτσι στη νίκη με 81-67.

Τα δεκάλεπτα: 16-11, 37-37, 52-70, 67-81

Επόμενος αντίπαλο το Ισραήλ

Με την ήττα αυτή η Εθνική Νέων Ανδρών βγήκε 3η στο Group C μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων στο EuroBasket U20 στη Λιουμπλιάνα.

Έτσι, στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει την ομάδα που τερμάτισε στην δεύτερη θέση στο Group D και αυτή είναι το Ισράηλ.

Μέχρι στιγμής στο τουρνουά, για το Ισραήλ κορυφαίος παίκτης είναι ο Ορέν Σαχάρ με 13.7 πόντους, 7.3 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 3.3 λάθη σε τρία ματς.