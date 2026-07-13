Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν να χτυπούν ξανά το Ιράν και ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν στις 7 Ιουλίου «αμυντικά πλήγματα εναντίον στόχων εντός του Ιράν».

Σημειώνεται, πως τόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και η Γερουσία έχουν ήδη ψηφίσει υπέρ του τερματισμού του πολέμου ή της υποχρέωσης του προέδρου να ζητήσει άδεια για τη συνέχισή του.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενεργεί εντός των συνταγματικών του αρμοδιοτήτων ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.