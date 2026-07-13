Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα καλοκαιρινά πάρτι πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Νάξο, σε έναν από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους προορισμούς του νησιού, με εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο της ναυτιλίας, των επιχειρήσεων αλλά και της τηλεόρασης.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που έδωσαν το «παρών» στο πριβέ κάλεσμα ήταν και η Ελένη Μενεγάκη, η οποία, όπως φάνηκε και από τα stories που μοιράστηκε στα social media, διασκέδασε με την ψυχή της, χόρεψε, φωτογραφήθηκε και απόλαυσε τη βραδιά μαζί με φίλους.

Ωστόσο, ένα όνομα που απουσίαζε φέτος από το συγκεκριμένο πάρτι δεν πέρασε απαρατήρητο. Ο λόγος για τον Κώστα Τσουρό, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσε σταθερή παρουσία στη συγκεκριμένη διοργάνωση και είχε συνδεθεί με τις καλοκαιρινές αυτές συναντήσεις στη Νάξο.

Η φετινή του απουσία προκάλεσε συζητήσεις, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που περίμεναν ότι θα βρεθεί και πάλι στο πριβέ πάρτι, όπως συνέβαινε παραδοσιακά. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος για τον οποίο ο πρώην παρουσιαστής δεν παρευρέθηκε στο πριβέ πάρτι.

Το ενδιαφέρον, μάλιστα, ενισχύεται από το γεγονός ότι το περασμένο Πάσχα ο Κώστας Τσουρός είχε βρεθεί στη Νάξο, ενώ εκείνη την περίοδο είχαν κυκλοφορήσει έντονες φήμες για μια πιθανή ένταση και έναν καβγά με πρόσωπα που βρίσκονταν στο νησί. Οι σχετικές πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ δημόσια, ωστόσο δημιούργησαν αρκετή συζήτηση στο παρασκήνιο.

Έτσι, η απουσία του από το φετινό πάρτι έκανε αρκετούς να αναρωτηθούν αν πρόκειται απλώς για μια σύμπτωση ή αν συνδέεται με όσα είχαν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, από την πλευρά του Κώστα Τσουρού δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση για το θέμα, ενώ το μόνο βέβαιο είναι πως το συγκεκριμένο πάρτι παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα καλοκαιρινά ραντεβού της Νάξου, όπου κάθε χρόνο συναντώνται πρόσωπα με ισχυρή παρουσία από διαφορετικούς χώρους.