Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στην ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι από τις 23:00 ώρα Ελλάδας της 14ης Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή ναυτικός αποκλεισμός σε βάρος της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Ναυτικών Πληροφοριών (Joint Maritime Information Center), που υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, τα μέτρα θα αφορούν όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, που κατευθύνονται προς ιρανικά λιμάνια ή άλλες ναυτικές εγκαταστάσεις κατά μήκος της ιρανικής ακτογραμμής.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο αποκλεισμός καλύπτει ολόκληρη την ακτογραμμή του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών και των πετρελαϊκών τερματικών σταθμών, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτές τις εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ προς και από προορισμούς που δεν σχετίζονται με το Ιράν.

Επιπλέον, θα επιτρέπεται η διέλευση πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγείται σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές.

Η ειρωνική απάντηση του Ιράν στον Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σχολίασε με ειρωνική διάθεση τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επιβολή τέλους 20% επί της αξίας των φορτίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε:

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία.»

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των Στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι.»

Αντίδραση από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, γνωστοποίησε ότι αναμένει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αμερικανικές ανακοινώσεις, επαναλαμβάνοντας ωστόσο τη σταθερή θέση του κατά της επιβολής τελών διέλευσης σε διεθνείς θαλάσσιους διαύλους.

Εκπρόσωπος του οργανισμού επισήμανε ότι:

«Δεν υπάρχει καμία νομική βάση μέσω της οποίας να εισάγονται υποχρεωτικά τέλη απλώς για τη διέλευση από έναν πορθμό που χρησιμοποιείται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.»

Ανησυχία στη ναυτιλιακή βιομηχανία

Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Αξιωματούχοι του κλάδου εκφράζουν φόβους ότι η επιβολή τελών ή περιορισμών στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα ως προς τη συμβατότητά της με το διεθνές δίκαιο και να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς παγκοσμίως.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο τα νέα μέτρα θα συμβάλουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ενώ αναμένουν περισσότερες διευκρινίσεις από την αμερικανική κυβέρνηση.