«Τα αποθέματα αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά περιορισμένα, καθώς εντείνονται οι εντάσεις με το Ιράν», γράφει το πρακτορείο Reuters.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η Ευρώπη έχει εισαγάγει καύσιμα αεροσκαφών από τις ΗΠΑ και την Ασία, έχει αυξήσει την παραγωγή των διυλιστηρίων της και έχει αντλήσει από τα αποθέματά της για να διατηρήσει τις πτήσεις. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει η περιοχή που διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω διακοπής του εφοδιασμού.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε μια ήπειρο όπου το κλείσιμο διυλιστηρίων τις τελευταίες δεκαετίες τις έχει καταστήσει πιο εξαρτημένες από τις αποστολές από τη Μέση Ανατολή μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα στρατηγικής σημασίας Στενά, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης, άνοιξαν εν μέρει τον Ιούνιο μετά τον πόλεμο που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή.

Τον Ιούλιο, ωστόσο, η εύθραυστη εκεχειρία απειλείται από επιθέσεις που εξαπολύουν και οι δύο πλευρές.

Στοιχεία της εταιρείας συμβούλων Energy Aspects με ημερομηνία 18 Ιουνίου προβλέπουν ήδη έλλειμμα εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη ύψους σχεδόν 600.000 βαρελιών την ημέρα κατά το τρίτο τρίμηνο, έναντι πλεονασμάτων 116.000 βαρελιών την ημέρα στις ΗΠΑ και 425.000 βαρελιών την ημέρα στην Ασία-Ειρηνικό.

Τα αποθέματα ανέρχονταν σε 38 εκατομμύρια βαρέλια στις αρχές Ιουνίου, σε σύγκριση με 99 εκατομμύρια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Energy Aspects. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη διαθέτει αποθέματα που καλύπτουν λιγότερο από 30 ημέρες ζήτησης, όπως δείχνουν οι υπολογισμοί του Reuters – το χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των κύριων αγορών αεροπορικών καυσίμων.

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από την τελευταία μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας έδειξαν ότι, κατά προσέγγιση, τα αποθέματα αεροπορικών καυσίμων ήταν κατά 10% υψηλότερα σε ετήσια βάση στα τέλη Μαΐου, ενώ η παραγωγή των διυλιστηρίων αυξήθηκε κατά 30%. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν επίσης ότι το περιθώριο ασφαλείας ανέρχεται μόνο σε έναν μήνα.

«Με αυτούς τους ρυθμούς, εξακολουθούμε να αναμένουμε κάποια στενότητα μέχρι τον Αύγουστο», δήλωσε ο Janiv Shah, αναλυτής της Rystad.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης αναγνωρίσει ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί. Ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, δήλωσε τον Ιούνιο ότι η Ένωση θα αντιμετωπίσει μειωμένα αποθέματα αεροπορικών καυσίμων προς το τέλος της περιόδου των καλοκαιρινών διακοπών και ότι οι Βρυξέλλες θα συντονίσουν την αποδέσμευση εθνικών αποθεμάτων, εάν χρειαστεί.