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Το όμορφο ταξίδι της Εθνικής Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης με ήττα από την Αγγλία.

Έτσι οι «βίκινγκς» επέστρεψαν στην χώρα τους με τον κόσμο στο Όσλο να επιφυλάσσει εντυπωσιακή υποδοχή στον Χάαλαντ και την παρέα του.

Μικροί και μεγάλοι, άνθρωποι όλων των ηλικιών πλημμύρισαν τους δρόμους της πρωτεύουσας και υποδέχθηκαν με εντυπωσιακό τρόπο την ομάδα.

Μάλιστα, στο Παλάτι της Βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας, όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, δεν έλειψε το διάσημο πλέον Viking Row, με τον Πρίγκιπα Χάακον να χτυπά το τύμπανο, με τον κόσμο και την ομάδα να κωπηλατούν.