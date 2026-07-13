Το όμορφο ταξίδι της Εθνικής Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης με ήττα από την Αγγλία.

Έτσι οι «βίκινγκς» επέστρεψαν στην χώρα τους με τον κόσμο στο Όσλο να επιφυλάσσει εντυπωσιακή υποδοχή στον Χάαλαντ και την παρέα του.

Μικροί και μεγάλοι, άνθρωποι όλων των ηλικιών πλημμύρισαν τους δρόμους της πρωτεύουσας και υποδέχθηκαν με εντυπωσιακό τρόπο την ομάδα.

Μάλιστα, στο Παλάτι της Βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας, όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, δεν έλειψε το διάσημο πλέον Viking Row, με τον Πρίγκιπα Χάακον να χτυπά το τύμπανο, με τον κόσμο και την ομάδα να κωπηλατούν.

Our team is back in Norway 🇳🇴!

Audience at the Palace with the Royal family, then rowing with the people in the streets.



This is not just a celebration of the team on the pitch, this is also a celebration of how all Norwegians loved these weeks. A celebration of the Summer of… pic.twitter.com/RDQszmEpmZ — Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) July 13, 2026

The Norwegian people are ready to welcome the national team at the Royal Palace



📸 The Norwegian Football Federation pic.twitter.com/m4jpzmATa1 — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026