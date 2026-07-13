Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι τα δεξαμενόπλοια «Mombasa» και «Bahia», υπό εθνική σημαία, επλήγησαν από δύο ιρανικούς πυραύλους cruise ενώ διέρχονταν από το νότιο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένας Ινδός μέλος του πληρώματος του Mombasa έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται έξι Ινδοί και δύο Ουκρανοί υπήκοοι.

Τα δύο πλοία υπέστησαν ζημιές, ενώ εκδηλώθηκαν πυρκαγιές στο εσωτερικό τους, οι οποίες έχουν πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει, επισημαίνοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς η ένταση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ συνεχίζει να κλιμακώνεται.