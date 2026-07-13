Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, συνεχίζοντας για τρίτη διαδοχική νύχτα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Διοικητηρίου των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM), τα πλήγματα άρχισαν στις 16:45 τοπική ώρα, έπειτα από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

At 4:45 p.m. ET today, U.S. Central Command began launching the third consecutive night of strikes against Iran, at the Commander in Chief's direction. These strikes will continue imposing a heavy cost on Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην επιβολή βαρύτατου κόστους στις ιρανικές δυνάμεις και στον περιορισμό της δυνατότητάς τους να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον αμάχων και εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στα νότια της χώρας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την προέλευσή τους ή για τυχόν ζημιές και θύματα.

Το ίδιο μέσο μετέδωσε επίσης ότι ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις και στο νησί Κις, το οποίο βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο.

Λίγο νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε, επικαλούμενη τον στρατό της χώρας, ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους cruise εναντίον ενός «εχθρικού» αμερικανικού πλοίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο IRIB, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό στο Κουβέιτ.

Οι ισχυρισμοί αυτοί έρχονται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιβολή νέου ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Τραμπ: «Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε και αύριο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν σκληρά το Ιράν τόσο απόψε όσο και αύριο, καθώς η σύγκρουση για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ φαίνεται να κλιμακώνεται ανεξέλεγκτα.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε και θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά και αύριο – και δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα γι’ αυτό», είπε σε συνέντευξή του στον συντηρητικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ. «Δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν τίποτα άλλο πέρα από μεγάλα λόγια».

Trump on Iran:



We're gonna hit 'em very hard tonight, and we're gonna hit 'em hard tomorrow.



And there's not a damn thing they can do about it.



They have nothing going other than they have big mouths. pic.twitter.com/tVWT7WJEaT — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

Ο Τραμπ υποβάθμισε επίσης τη σημασία του μνημονίου κατανόησης (MoU) που υπέγραψε τον περασμένο μήνα με το Ιράν για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο απλώς για ένα «τεστ», το οποίο δεν είχε ιδιαίτερη σημασία, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να κάνουν με «αδίστακτους απατεώνες» που δεν τήρησαν τους όρους της συμφωνίας.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, διατυπώνει την ίδια κατηγορία σε βάρος της Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι το μνημόνιο κατανόησης αναγνώριζε τον έλεγχο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, νομιμοποιώντας έτσι την απαίτησή του τα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό να συμμορφώνονται με τους ιρανικούς κανόνες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ενδέχεται σύντομα να δώσει εντολή για πλήγμα εναντίον της πυρηνικής εγκατάστασης Pickaxe Mountain στο Ιράν.

Ερωτηθείς για την εγκατάσταση, η οποία δεν συγκαταλεγόταν στους τρεις στόχους που είχαν πληγεί από τις ΗΠΑ πέρυσι, ο Τραμπ ανέφερε σε συνέντευξή του στον συντηρητικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την περιοχή.

Trump on Iran:



To them, deals are made to be broken.



They are extremely unreliable people. pic.twitter.com/jqM9BpwHbt — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

«Το Pickaxe αποτελεί πιθανό στόχο για ένα μεγάλο χτύπημα, ακριβώς μπροστά από την κύρια είσοδο», είπε χαρακτηριστικά.

Trump on Iran:



We are going to take out Pickaxe Mountain.



Let the Iranians know we are coming.



There is not a damn thing they can do about it! pic.twitter.com/cOLeqCve9A — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

«Δεν διαπιστώνουμε καμία δραστηριότητα εκεί. Δεν τα πηγαίνουν καλά με το πυρηνικό τους πρόγραμμα… Πιθανότατα θα πλήξουμε το Pickaxe σχετικά σύντομα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τις δεσμεύσεις του να στηρίξει τους αντικαθεστωτικούς διαδηλωτές στο Ιράν και αν θα πρέπει να επιστρέψουν στους δρόμους, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός. Όπως είπε, οι άοπλοι διαδηλωτές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τους ενόπλους του καθεστώτος που καταστέλλουν τις κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ποτέ δεν πίστεψε πως μια λαϊκή εξέγερση κατά του καθεστώτος ήταν εφικτή, παρότι την πρώτη ημέρα του πολέμου είχε δηλώσει σε ομιλία του ότι ο λαός του Ιράν θα έπρεπε να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μόλις σταματήσουν οι βομβαρδισμοί.

Η Ουάσιγκτον ενεργοποιεί ξανά τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, όπως ανέφερε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον θα λαμβάνει ποσοστό 20% από όλα τα φορτία που διέρχονται μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι είχε κλείσει τη θαλάσσια δίοδο.

Η εφαρμογή του αποκλεισμού από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα ξεκινήσει στις 23.00 της 14ης Ιουλίου, ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Ναυτικών Πληροφοριών, το οποίο υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Το μέτρο θα αφορά όλα τα πλοία, ανεξάρτητα από τη σημαία που φέρουν, και θα καλύπτει το σύνολο των ιρανικών ακτών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα λιμάνια και οι πετρελαϊκοί τερματικοί σταθμοί του Ιράν.

Εξαίρεση θα αποτελεί η «ουδέτερη διέλευση» μέσω των Στενών του Ορμούζ για πλοία που κατευθύνονται από ή προς προορισμούς εκτός Ιράν. Παράλληλα, θα επιτρέπεται η διέλευση σκαφών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί έλεγχος.

Η ειρωνική απάντηση του Ιράν στον Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σχολίασε με ειρωνική διάθεση τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επιβολή τέλους 20% επί της αξίας των φορτίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία.»

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των Στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι.»