Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα δεχθεί «σφοδρά πλήγματα» τόσο απόψε όσο και αύριο.

Τη σχετική δήλωση έκανε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του στον συντηρητικό πολιτικό σχολιαστή Χιου Χιούιτ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι ανάμεσα στους στόχους θα βρίσκεται και το λεγόμενο «Pickaxe Mountain».

Trump on Iran:



We're gonna hit 'em very hard tonight, and we're gonna hit 'em hard tomorrow.



And there's not a damn thing they can do about it.



They have nothing going other than they have big mouths. pic.twitter.com/tVWT7WJEaT — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

Πρόκειται για εγκατάσταση, γνωστή και ως Kolang Gaz La, η οποία εκτιμάται ότι αποτελεί οχυρωμένο υπόγειο συγκρότημα κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα «το εξουδετερώσουν».

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το μνημόνιο κατανόησης (MoU), ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι αποτελούσε έναν τρόπο να διαπιστωθεί αν η Τεχεράνη θα τηρούσε τις δεσμεύσεις της, υποστηρίζοντας πως το Ιράν απέτυχε να ανταποκριθεί.

Trump on Iran:



The memorandum of understanding was sort of a test.



They didn't honor the test. pic.twitter.com/ki9RpFYSft — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

«Ήταν ένα τεστ για το Ιράν και δεν το τίμησε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στάση της ιρανικής ηγεσίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της Ουάσιγκτον να προχωρήσει σε περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες.

Οι τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ διατυπώνονται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την ώρα που η διεθνής κοινότητα εκφράζει έντονο προβληματισμό για την πορεία της κρίσης και τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει τόσο για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή όσο και για τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Την ίδια ώρα η ιρανική κρατική τηλεόραση διέψευσε τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας το βράδυ της Κυριακής.

Νωρίτερα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας (IRNA) είχε μεταδώσει ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, το οποίο αποτέλεσε στόχο αμερικανικών πληγμάτων την προηγούμενη ημέρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ιράν, δεν έχει καταγραφεί κανένα αντίστοιχο περιστατικό στην περιοχή, διαψεύδοντας τις σχετικές αναφορές

Η Ουάσιγκτον ενεργοποιεί ξανά τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, όπως ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον θα λαμβάνει ποσοστό 20% από όλα τα φορτία που διέρχονται μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι είχε κλείσει τη θαλάσσια δίοδο.

Η εφαρμογή του αποκλεισμού από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα ξεκινήσει στις 23.00 της 14ης Ιουλίου, ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Ναυτικών Πληροφοριών, το οποίο υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Το μέτρο θα αφορά όλα τα πλοία, ανεξάρτητα από τη σημαία που φέρουν, και θα καλύπτει το σύνολο των ιρανικών ακτών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα λιμάνια και οι πετρελαϊκοί τερματικοί σταθμοί του Ιράν.

Εξαίρεση θα αποτελεί η «ουδέτερη διέλευση» μέσω των Στενών του Ορμούζ για πλοία που κατευθύνονται από ή προς προορισμούς εκτός Ιράν. Παράλληλα, θα επιτρέπεται η διέλευση σκαφών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί έλεγχος.

Η ειρωνική απάντηση του Ιράν στον Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σχολίασε με ειρωνική διάθεση τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επιβολή τέλους 20% επί της αξίας των φορτίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία.»

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των Στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι.»

Αντίδραση από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, γνωστοποίησε ότι αναμένει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αμερικανικές ανακοινώσεις, επαναλαμβάνοντας ωστόσο τη σταθερή θέση του κατά της επιβολής τελών διέλευσης σε διεθνείς θαλάσσιους διαύλους.

Εκπρόσωπος του οργανισμού επισήμανε ότι: «Δεν υπάρχει καμία νομική βάση μέσω της οποίας να εισάγονται υποχρεωτικά τέλη απλώς για τη διέλευση από έναν πορθμό που χρησιμοποιείται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.»

Ανησυχία στη ναυτιλιακή βιομηχανία

Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Αξιωματούχοι του κλάδου εκφράζουν φόβους ότι η επιβολή τελών ή περιορισμών στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα ως προς τη συμβατότητά της με το διεθνές δίκαιο και να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς παγκοσμίως.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο τα νέα μέτρα θα συμβάλουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ενώ αναμένουν περισσότερες διευκρινίσεις από την αμερικανική κυβέρνηση.