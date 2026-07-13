Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ιρανικό υποβρύχιο και εγκατάσταση συντήρησης πλοίων στη Ναυτική Βάση του Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή.

Όπως γνωστοποίησε η CENTCOM, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας μίας κατεύθυνσης (USVs), σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως η πρώτη επιχειρησιακή χρήση θαλάσσιων drones από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε πολεμικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας τύπου Corsair έπληξαν το λιμάνι της ναυτικής βάσης, προκαλώντας ζημιές στο υποβρύχιο και στις εγκαταστάσεις υποστήριξης και συντήρησης πλοίων.

Η CENTCOM ανέφερε ότι τα πλήγματα είχαν στόχο να περιορίσουν τις δυνατότητες του Ιράν να συνεχίσει επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην περιοχή.

«Οι βομβαρδισμοί της περασμένης νύχτας μείωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία», αναφέρεται στην ανάρτηση της CENTCOM στην πλατφόρμα X.

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν θαλάσσια drones σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις. Τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας μίας κατεύθυνσης θεωρούνται αντίστοιχης λογικής με τα θαλάσσια drones που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον πόλεμο της Ουκρανίας.