Σοκαριστικές είναι οι περιγραφές της συζύγου του 61χρονου Σέρβου επιβάτη που τραυματίστηκε σοβαρά στην πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο, όταν έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να βρεθεί για λίγα λεπτά εκτός της καμπίνας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Σβετλάνα Μαξίμου Ίβιτς περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο αεροπλάνο, τονίζοντας ότι ο σύζυγός της σώθηκε χάρη στη ζώνη ασφαλείας που φορούσε και στην άμεση αντίδραση των επιβατών.

«Βγήκε έξω μέχρι το στήθος – Τον κρατούσαμε τρία άτομα»

«Όταν έσπασε το τζάμι, ο Λιούμπισα είχε βγει έξω έως το στήθος και έμεινε εκεί έως και δύο λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως περιέγραψε, η ίδια καθόταν σε διπλανή σειρά, ενώ η επιβάτιδα που βρισκόταν δίπλα στον σύζυγό της τον άρπαξε αμέσως από το χέρι.

«Εγώ καθόμουν πίσω. Η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα. Έπεσαν οι μάσκες και επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Έβαλαν μια βαλίτσα στο παράθυρο, αλλά την τράβηξε έξω».

Η ίδια υποστήριξε ότι το πλήρωμα δεν συνέβαλε ουσιαστικά στη διαχείριση της κατάστασης, ενώ, όπως είπε, οι υπόλοιποι επιβάτες ήταν εκείνοι που βοήθησαν το ζευγάρι.

«Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου και μέχρι τώρα από την εταιρεία δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας. Οι επιβάτες μάς έδιναν νερό», ανέφερε.

«Η ζώνη ασφαλείας του έσωσε τη ζωή»

Η σύζυγος του τραυματία εξήγησε ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 30 με 40 λεπτά μετά την απογείωση.

«Ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο. Ευτυχώς φορούσε ζώνη. Η ζώνη του έσωσε τη ζωή», είπε, περιγράφοντας τον πανικό που επικράτησε μέσα στην καμπίνα μετά τη θραύση του παραθύρου.

Ο 61χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, φέροντας τραύματα στον αυχένα και τον ώμο, καθώς και εγκαύματα από την τριβή. «Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, είναι σε σοκ και ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Και εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές μας. Φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε», δήλωσε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Βασίλης Τσιάρας, υποστήριξε ότι το ίδιο αεροσκάφος φέρεται να είχε παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα και την προηγούμενη ημέρα, σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς το Σεράγεβο, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για πιθανές ελλείψεις ως προς τη συντήρηση του κινητήρα, σημειώνοντας ότι οι σχετικές συνθήκες διερευνώνται.

Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα Χρήστο Γκλαβόπουλο, το παράθυρο δεν αποκολλήθηκε από μόνο του, αλλά υπέστη θραύση έπειτα από πρόσκρουση αντικειμένου που εκτοξεύθηκε από τον δεξιό κινητήρα. Όπως εξήγησε, το αντικείμενο φέρεται να ήταν τμήμα πτερυγίου του κινητήρα, ενώ εξετάζονται δύο πιθανά σενάρια για την αστοχία: δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας ή κόπωση και θραύση του ίδιου του πτερυγίου.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του σοβαρού περιστατικού.